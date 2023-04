Im vergangenen Jahr hat Siemens die erste Digital Native Factory im chinesischen Nanjing in Betrieb genommen. Ist diese voll digitalisierte und virtuell geplante Fabrik eine Blaupause für Siemens, um das eigene Ziel, bis 2030 klimaneutral zu werden, zu erreichen?

Achim Peltz: Mit der Digital Native Factory hatten wir die Möglichkeit, im Greenfield von Grund auf eine neue Fabrik zu bauen. Das ist eine Chance, die man wahrscheinlich nur ein einziges Mal in seiner Karriere bekommt. Das ist auch der Grund, warum wir von Anfang an mit einem digitalen Zwilling in die Bauphase gestartet sind. Wir haben den Gedanken auch auf die Produktionsmittel und schließlich auch auf die Produkte übertragen. Und diese verschiedenen Bereiche wurden miteinander verknüpft, so dass wir von Beginn an die Möglichkeit hatten, alle Use Cases, die wir aus den verschiedenen bestehenden Standorten haben, wo vielleicht nur Teilbereiche unserer Produktion in Bezug auf Nachhaltigkeit ausgelegt sind, perfekt umzusetzen. Das gab uns bisher ungeahnte Möglichkeiten in Sachen Flächenproduktivität, aber auch hinsichtlich Nachhaltigkeit. Wir versuchen nun, das, was wir in der Fabrik in Nanjing gelernt haben, in umgekehrter Richtung umzusetzen. In den meisten Fällen haben wir es ja mit Brownfield-Anlagen zu tun, wo wir diesen Ansatz zu 80 Prozent umsetzen können.