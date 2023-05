Siemens hebt seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr nach einem starken Quartal erneut an. „Siemens hat seine Taktfrequenz deutlich erhöht“, sagte der Vorstandsvorsitzende Roland Busch am Mittwochmorgen. Der Auftragsbestand sei so hoch wie nie zuvor. Die Kernsparten Digital Industries und Smart Infrastructure hätten im abgelaufenen Quartal Rekordergebnisse erzielt.

>>> Siemens-Manager May: Ist KI bald Commodity?

Damit kommt Siemens beim Umbau in Richtung Digitalkonzern voran. Busch hatte in einem Interview mit dem "Handelsblatt" angekündigt, den Anteil des Software- und Digitalgeschäfts am Gesamtumsatz langfristig auf 20 Prozent verdoppeln zu wollen.