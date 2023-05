„Wir stehen Unternehmen mit Beratung, Simulation der Automatisierung und auch bei der Integration von Robotern in ihre Produktionslinien zur Seite“, so Scheibelmasser. Dafür wird das ROBOTICS-Institut am Standort in Klagenfurt sukzessive ausgebaut, die Mitarbeiterzahl soll bis 2027 verdoppelt werden. Zudem entsteht eine neue Forschungsgruppe „Produktions-Automatisierung“, mit deren Aufbau der Automatisierungsexperte Christian Oswald beauftragt ist: „Wir erarbeiten mit Unternehmen im Rahmen von gemeinsamen Forschungsprojekten maßgeschneiderte Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen.“ Möglichkeiten dafür gibt es bei sämtlichen Produktionsschritten – von der Arbeitsvorbereitung bis hin zum Verpacken am Ende des Prozesses. „Im Fokus stehen Unternehmen jeglicher Größe, besonders aber KMU, denen das Potenzial einer Automatisierung einzelner Produktionsschritte oft gar nicht bewusst ist“, so Oswald. Am Ende könnte dann beispielsweise eine regionale Tischlerei via Webshop Aufträge für Tische auf digitalem Weg entgegennehmen, die Produktion auslösen und versandfertig machen und in weiterer Folge an den Kunden verschicken. Mit dem ROBOTICS Training Center und dem ROBOTICS Evaluation Lab verfügt das Institut über modernste Infrastruktur für die praktische Umsetzung: Hier kann an neuesten Roboter- und Automatisierungssystemen trainiert und die Belastung beim Kontakt zwischen Mensch und Roboter gemessen und geprüft werden.