Peter Untersperger, der Vorstandsvorsitzende der Salinen Austria AG kritisiert angesichts der Energiekrise und der hohen Gaspreise die Politik und die Sanktionen gegen Russland. Zudem fordert er die Öffnung von Nord Stream 2, eben jener Pipeline, die erst vor wenigen Wochen durch Explosionen stark beschädigt wurde und mittlerweile mit Ostsee-Wasser vollgelaufen ist. Deutschland solle "Nord Stream 2 aufmachen und das Gas kommt".

Noch vor Beginn des Krieges in der Ukraine, im Januar dieses Jahres, hatten die Salinen mit Sitz in Ebensee ihre Produktion aufgrund der steigenden Energiepreise um 20 Prozent heruntergefahren. Mittlerweile sei die Situation aber noch dramatischer geworden, so Untersperger. "Wir haben eine Energiekostenquote von 10 oder 11 Prozent gehabt, wenn wir zu derzeitigen Preisen einkaufen würden, kämen wir auf 30 Prozent", klagt er. Sicherheitspolster durch vorgekaufte Mengen würden schrumpfen und man sei "immer stärker den Energiepreisen am Markt ausgesetzt". Die Preissteigerungen könne man aber nur zum Teil an die Kunden weitergeben. "Wir haben jetzt ca 10 bis 12 Prozent durchgebracht, aber wir bräuchten 25 bis 30 Prozent". Derzeit sei die Produktion immer noch um 20 Prozent niedriger, "das wird bis Jahresende so bleiben und dann schauen wir weiter".

>>> Wo die Industrie das meiste Gas benötigt.

Eine Detonation an der Pipeline Nord Stream 2 hatte Ende September zu erheblichen Zerstörungen an einem Strang der Ostsee-Pipeline geführt. Weitere Detonationen zerstörten die beide Röhren der Pipeline Nord-Stream 1. Laut Gazprom müsste ein erheblicher Teil der zerstörten Röhren ersetzt werden. Nach den Explosionen konnte das Gas aus den Strängen entwichen und Ostsee-Wasser in die Pipelines fließen. Die Reparatur der Pipelines würde nach Konzernangaben mindestens ein Jahr andauern. Durch die unzerstörte Röhre der Pipeline Nord-Stream 2 könnte noch Gas nach Europa geliefert werden, so Gazprom. Kurz nach den Detonationen hatte der russische Präsident Wladimir Putin angeboten, Gas durch den noch intakten Strang leiten zu können. "Man muss nur den Hahn aufdrehen", sagte Putin. Bereits vor den Detonationen hatte Gazprom immer wieder die Liefermengen gedrosselt und schließlich sämtliche Gaslieferungen über Nord-Stream 1 eingestellt.