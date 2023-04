„Robert van de Kerkhof hat seine Rolle als Marketing- und Vertriebsvorstand seit 2014 hervorragend ausgefüllt und wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung der Lenzing Gruppe beigetragen. Mit der disziplinierten Umsetzung der Unternehmensstrategie, insbesondere der Investitionsprojekte in Thailand und Brasilien sowie der Positionierung der Marken Tencel und Veocel, ist Lenzing bestens für die Zukunft und die wachsende Nachfrage nach umweltverträglichen Fasern aufgestellt. Wir bedanken uns für die engagierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute“, sagt Cord Prinzhorn, Aufsichtsratsvorsitzender der Lenzing Gruppe.

Um der stetig steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Materialien in Asien gerecht zu werden, hat Lenzing an seinen Standorten in Asien mit der Umstellung der Produktionskapazitäten von konventioneller Viscose auf die Produktion von umweltfreundlichen Spezialfasern begonnen. Damit verbunden ist die Umstellung auf einen optimierten Produktionsprozess und effizienten Energieverbrauch bei der Herstellung der umweltfreundlichen Viscosefasern der Marke Veocel. Mit diesen umweltfreundlichen Spezialfasern wird der steigenden Nachfrage nach nachhaltigeren Materialien für alltägliche Körperpflege- und Hygieneprodukte sowie für Reinigungstücher Rechnung getragen. Die Umstellung wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres abgeschlossen sein.

Tencel (auch Lyocell genannt) ist eine gesponnene Naturfaser. Sie wird aus dem Zellstoff nachhaltig angebauter Buchen und Eukalyptusbäume gewonnen. Die Herstellung erfolgt in einem umwelt- und ressourcenschonenden Verfahren, das mit dem Europäischen Umweltpreis ausgezeichnet wurde.