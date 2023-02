Die börsennotierte Varta AG, die teilweise im Eigentum des österreichischen Industriellen Michael Tojner steht, erweitert ihren Vorstand. Thomas Obendrauf ist vom Aufsichtsrat zum weiteren Mitglied des Gremiums bestellt worden, das damit kurzzeitig auf vier Personen anwächst. Zum 1. Mai wird Obendrauf Armin Hessenberger als Finanzvorstand (CFO) ablösen, der sich beruflich neu orientieren möchte. Der Vorstand besteht dann ab diesem Zeitpunkt neben Obendrauf aus Rainer Hald (CTO) und Dr. Markus Hackstein als Sprecher.

Obendrauf ist 52 Jahre alt und hat mehr als 15 Jahre Vorstandserfahrung, zuletzt als CFO beim börsennotierten Faserstoffproduzenten Lenzing AG und bis in die Mitte der 2010er Jahre als Finanzvorstand neben Andreas Gerstenmayr beim Leiterplattenhersteller AT&S AG. Der gebürtige Steirer studierte Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie an der University of Chicago, die er mit dem MBA abschloss. Des Weiteren hat er in Österreich die Prüfung zum Steuerberater und in den USA die zum Certified Public Accountant (Wirtschaftsprüfer) erfolgreich abgelegt. Varta gewinne einen "erfahrenen und renommierten Finanzmanager", sagte Markus Hackstein, Sprecher des Vorstands der Varta AG.

Die Varta AG produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Der VARTA AG Konzern beschäftigt derzeit nahezu 4.700 Mitarbeiter. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.