Gemeinsam mit der Post möchte willhaben seine Reichweite als größter digitaler Marktplatz in Österreich mit mehreren hunderttausend Transaktionen pro Tag nutzen, um seine User*innen aufzuklären und zu einem nachhaltigeren Versand motivieren. Mit INTERSPAR und INTERSPORT arbeiten außerdem bereits zwei Unternehmen konkret an der Umsetzung, die schon in der Testphase des Projekts gemeinsam mit der Post und der FH Oberösterreich erste Erfahrungen im Umgang mit wiederverwendbaren Verpackungen gesammelt haben.

>>> Das sind die größten Industrieunternehmen Österreichs

„willhaben ist seit Bestehen ein wesentlicher Teil der Österreichischen Kreislaufwirtschaft. In Summe sparen wir gemeinsam mit unseren rund 4,6 Millionen willhaben-User*innen jedes Jahr mehrere hundert Tausend Tonnen CO2. Darüber hinaus freuen wir uns, dass ein immer größer werdender Teil unserer Community unseren Bezahl- und Versand-Service PayLivery nutzt – in Summe wurden mittels PayLivery bereits mehr als 1,5 Millionen Pakete verschickt. Die wiederverwendbaren Verpackungen der Post sind dabei ein großartiger Hebel, um den Versand von Artikeln noch nachhaltiger und für die Nutzer*innen komfortabler zu gestalten“, erklärt Sylvia Dellantonio, Geschäftsführerin von willhaben.

„Wir haben in den vergangenen Monaten den Versand von Wein und Spirituosen über unseren Onlineshop weinwelt.at in wiederverwendbaren Verpackungen getestet. Das Feedback unserer Kundschaft war durch die Bank positiv: Die Flaschen sind optimal geschützt, die Verpackung wird als hochwertig wahrgenommen, die Handhabung ist denkbar einfach und es besteht die klare Bereitschaft, Pfand für die Verpackungen zu hinterlegen. Nun gehen wir den nächsten Schritt und werden den Kundinnen und Kunden unseres INTERSPAR-Onlineshops für Haushalt & Freizeit auf interspar.at auf Wunsch mit Post Loop eine nachhaltige Verpackungslösung anbieten. Die Vorbereitungen für die Umsetzung sind bereits im Laufen. Wir hoffen, so die Entwicklung in Richtung umweltfreundlicher, wiederverwendbarer Verpackung weiter vorantreiben zu können!“, so Johannes Holzleitner, INTERSPAR Österreich-Geschäftsführer.

>>> Nachhaltigkeit in der Industrie: Bedeutung, Möglichkeiten, Probleme

Günther Junkowitsch, Leitung Supply Chain Management, INTERSPORT: „Wir waren von Beginn der ersten Testphase der wiederverwendbaren Verpackungen dabei und sind im Sinne unseres Nachhaltigkeitsversprechens überzeugt, dass diese Lösung nicht nur Sinn macht, sondern sogar unumgänglich ist. Um wichtige Synergien zu nutzen und Abläufe bestmöglich koordinieren zu können, werden wir allerdings erst nach Fertigstellung unseres neuen Logistikzentrums in Wels, das sich aktuell in Bau befindet, eine neue Verpackungslösung einführen. Vielen Dank an die Post und auch an die FH Steyr, die damit einen Meilenstein für den Klimaschutz setzen!“ und ergänzt weiter: „Generell sehe ich auch beim Thema Verpackung ein Pfandsystem als adäquate Lösung. Das sensibilisiert nicht nur die Menschen, sondern motiviert sie auch, es wirklich zu nutzen. Und wir sehen ja bei den Getränkeflaschen wie einwandfrei das funktioniert, wenn es einmal etabliert ist.“