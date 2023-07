In den ersten sechs Monaten dieses Jahres hat sich der weltweite Einbruch bei Fusionen und Übernahmen in der Transport- und Logistikbranche, der bereits im vergangenen Jahr zu verzeichnen war, einer Studie zufolge fortgesetzt. Im ersten Halbjahr wurden nur 85 Fusionen und Übernahmen mit einem Volumen von jeweils mindestens 50 Millionen US-Dollar angekündigt. Das geht aus dem "Transport & Logistics Barometer" der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland hervor.

Im Vorjahreszeitraum waren es noch 144. Das Volumen der Übernahmen und Fusionen sei mit 34,3 Milliarden US-Dollar (30,5 Milliarden Euro) auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren gefallen. In diesem Jahrzehnt lag das Volumen sonst bei durchschnittlich 67,5 Milliarden Dollar pro Halbjahr, in den vergangenen fünf Jahren bei 75,1 Milliarden Dollar pro Halbjahr.

