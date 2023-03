Mit der Übernahme des Düngemittelgeschäfts der OMV-Tochter Borealis würde Agrofert seine Düngemittelproduktion auf einen Schlag verdoppeln und die Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich von derzeit 3.200 auf über 5.000 erhöhen. Mit einer Produktion von 8 Millionen Tonnen pro Jahr wäre man aber immer noch nur die Nummer zwei in Europa, hinter dem norwegischen Hersteller Yara mit 14 Millionen Tonnen pro Jahr. Damit versuchten die Tschechen Befürchtungen österreichischer Bauern zu zerstreuen, dass Agrofert dann eine marktbeherrschende Stellung einnehmen könnte. Auch ein Arbeitsplatzabbau am Linzer Borealis-Standort sei nicht zu befürchten.

Der Niederösterreichische Bauernbund erneuerte unterdessen am Donnerstag in einer Aussendung seine Forderung nach einem Investitionsschutzgesetz für Österreich. "Der Borealis-Deal zeigt klar auf, dass die Entscheidung für ein österreichisches Unternehmen und die Frage der Versorgungssicherheit der Österreicherinnen und Österreicher in Brüssel und Paris entschieden wird und nicht bei uns. Dieser Umstand gehört dringend geändert", so Bauernbund-Präsident LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Bauernbund-Direktor Paul Nemecek. Der Bauernverband hatte zudem eine deutsche Kanzlei eingeschaltet, um vor den europäischen Wettbewerbsbehörden entsprechend gegen den Verkauf vorzugehen.

Borealis werde sich in Zukunft verstärkt auf seine Kernaktivitäten konzentrieren. Es geht um Lösungen in den Bereichen Polyolefine und Basischemikalien sowie Wege in Richtung Kreislaufwirtschaft. Borealis gehört zu 75 Prozent der OMV und zu 25 Prozent der Beteiligungsgesellschaft von Mubadala mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Das Chemieunternehmen hat seine Konzernzentrale in Wien, beschäftigt rund 6.900 Mitarbeiter und ist in über 120 Ländern aktiv.