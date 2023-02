Die heimische Wirtschaft fordert ein rasches Vorantreiben des EU-Handelsabkommens mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur, der im Kern die vier Mitglieder Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay umfasst. Nach der Wahl in Brasilien herrschten nun neue Rahmenbedingungen, so die Industriellenvereinigung (IV) am Montag in einer Aussendung. Dieses Zeitfenster gelte es zu nutzen.



Zum Wochenende hat der linke Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva die Präsidentenwahl in Brasilien knapp gewonnen. Der frühere Staatschef erhielt in der Stichwahl 50,90 Prozent der Stimmen. Der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro kam auf 49,10 Prozent.



"Die geänderten geopolitischen Rahmenbedingungen machen eine strategische Neuausrichtung internationaler Partnerschaften der Europäischen Union notwendig", betonte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Christoph Neumayer, am Montag und verwies dabei auch auf "die aktuelle Gelegenheit, mit dem Mercosur-Abkommen die Beziehungen zu Südamerika zu vertiefen". Durch die politischen Veränderungen in Brasilien öffne sich "ein neues Zeitfenster, dessen Möglichkeiten wir unbedingt nutzen müssen, daher sollten wir rasch das bereits ausverhandelte Handelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten in Umsetzung bringen".