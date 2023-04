Daimler Truck verfolgt das Ziel eines lokal vollständig CO2-neutralen Transports. Bereits im Jahr 2030 sollen bis zu 60 Prozent des Absatzes von Daimler Truck in Europa auf im Fahrbetrieb CO2-neutrale Nutzfahrzeuge entfallen. Bis 2039 will Daimler Truck in Europa, Japan und Nordamerika ausschließlich Neufahrzeuge anbieten, die im Fahrbetrieb CO2-neutral sind.



>>> Gebrüder Weiss: "Erfreuliche Resultate in allen Geschäftsbereichen."

Ehrgeizige Ziele, denen nun Taten folgen: Das autorisierte Vertriebsnetz von Mercedes-Benz Trucks in Österreich hat bereits Anfang des Jahres die Verträge für den Vertrieb des Elektro-Portfolios von Mercedes-Benz Trucks in Österreich unterzeichnet. „Um unseren Kunden den besten Service und die beste Betreuung gewährleisten zu können, war der logische Schritt nach einer kurzen Marktevaluierungsphase den Vertrieb in die geschulten Hände unserer zuverlässigen und qualifizierten Vertriebspartner zu legen,“ sagt Jens Tittel, CEO von Mercedes-Benz Trucks Österreich, „die Qualifizierung unserer Service-Standorte läuft seit dem Vorjahr,“ ergänzt er.



>>> Nachhaltige Logistik: Co2 und Energie sparen mit Robotern?



Ab sofort können die batterieelektrischen Lkw von Daimler Trucks für den Kommunal-, Bau-, Verteiler- und Fernverkehr bei den autorisierten Niederlassungen der Pappas-Holding GmbH in Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, Steiermark, Salzburg und Tirol sowie der Kaposi Nutzfahrzeug GmbH in Kärnten und der Schneider Automobil GmbH in Vorarlberg erworben werden. „Der Mobiltätswandel bringt große Veränderungen in der Transport-Branche und große Erwartungen unserer Kunden,“ sagt Günter Graf, Geschäftsführer Pappas Holding GmbH, „diesen kommen wir selbstverständlich nach und nehmen diese spannende Herausforderung gerne an.“

>>> Alexander Klacska: "Abgasnorm kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt."

Ziel von Daimler Truck ist es, die Kunden über die Fahrzeugkonzepte hinaus mit maßgeschneiderten Angeboten beim Umstieg auf E-Mobilität zu unterstützen. Das so genannte eConsulting umfasst Routenanalysen, die Prüfung möglicher Förderungen, Unterstützung bei der Ladeinfrastruktur und die Optimierung des gesamten Betriebs.

„Das Produktportfolio unserer Elektrofahrzeuge deckt schon heute viele Einsatzbereiche ab,“ betont Jens-Christian Tittel, „vom FUSO eCanter für den leichten Verteilerverkehr, der eActros für den schweren Verteilerverkehr – ab heuer auch als Zugmaschine und der eEconic für den kommunalen Einsatz. Das Besondere daran: diese Fahrzeuge sind verfügbar und haben aktuell Lieferzeiten von maximal 2-3 Monaten.“