Ende vergangenen Jahres startete ein Leuchtturmprojekt für den Gesamtkonzern in Graz: Im November lief die Serienproduktion des amerikanischen Elektro-SUV-Startups Fisker an – bis Ende des Jahres 2023 sollen in Graz 42.400 Fahrzeuge gefertigt werden.

Das Besondere an der Kooperation: Erstmals war kein großer Markenhersteller der Auftraggeber. Mit der Fisker-Produktion will Magna in ein Geschäftsmodell vordringen, in das sich zunehmend auch IT-Auftragsfertiger wie Foxconn drängen: Die gemeinsame Produkt- und Fertigungsentwicklung für Elektroauto-Entwickler, die beim Aufbau von Produktions-Know How scheitern.

Magna ist dabei sogar einen schritt weitergegangen: Der austro-kanadische Konzern hat einen Anteil von 6 Prozent an der jungen Firma gekauft, mit dem strategischen Ziel im Zuge der zunehmenden Umstellung auf E-Antriebe den Durchbruch in die erste Liga des Autobaus zu schaffen.