Magna-Steyr in Graz ist es gelungen, einen Großauftrag von Volkswagen (VW) an Land zu ziehen: Die Steirer sollen in den kommenden zwei Jahren zwei Elektromodelle entwickeln, die ab 2027 unter der Marke Scout verkauft werden sollen, so der Plan. Bis Ende 2026 sollen die beiden Fahrzeuge in Graz entwickelt werden. Das koste 450 Millionen Euro, schrieb die "Kleine Zeitung" am Donnerstag. Magna bestätigte den Großauftrag auf Anfrage der Nachrichtenagentur APA.

Bereits vor 30 Jahren hatte VW die Entwicklung und Kleinserienproduktion des VW Golf Country bei Steyr-Puch in Auftrag gegeben. Die beiden Scout-Modelle sind größere Fahrzeuge: ein SUV und ein Pickup. Dem Bericht zufolge sollen beide Fahrzeuge eine Reichweite von rund 650 Kilometern (400 Meilen) haben. Die Marke Scout ist in den USA bekannt, weil unter diesem Namen zwischen 1961 und 1980 ein Crossover des Herstellers International Harvester Kultstatus erlangte. Im Jahr 2020 hat VW zusammen mit dem Nutzfahrzeughersteller Navistar die Rechte an Scout erworben.

