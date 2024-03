Besorgniserregend ist auch die nach wie vor hohe Zahl der nicht eröffneten Fälle mangels Kapital. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der nicht eröffneten Verfahren um 15,3 Prozent auf 597 Fälle gestiegen. "Es ist mehr als bedenklich, dass in diesen Fällen nicht einmal mehr die Verfahrenseröffnung bei Gericht bezahlt werden kann. Vor allem, weil wir hier von Kosten in der Höhe von 4.000 Euro sprechen", so Götze.



Diese Entwicklung sei in zunehmendem Maße auch eine Gefahr für die Volkswirtschaft. Denn Unternehmen, die nicht ordnungsgemäß abgewickelt werden, bedeuten gleichzeitig auch ein erhöhtes Geschäftsrisiko für ihre Geschäftspartner - vor allem, weil diese in solchen Fällen auf ihren offenen Forderungen zur Gänze sitzen bleiben.

>>> Dämmstoffproduzent Brucha insolvent: 500 Mitarbeiter betroffen

Die Hochrechnung des KSV1870 zeigt, dass die Baubranche mit 312 insolventen Unternehmen (plus 17 Prozent) seit Jahresbeginn an der Spitze der Insolvenzstatistik liegt. In der Branche hofft man dringend auf das Wohnbaupaket, das die Regierung diese Woche im Nationalrat beschließen will. Das Paket hat ein Volumen von rund 2 Milliarden Euro.



An zweiter Stelle liegt der Handel mit 306 Insolvenzen (+33%). Mit 78,2 Millionen Euro Passiva ist die Windhager Zentralheizung Technik aus Salzburg heuer die bisher größte Unternehmensinsolvenz.