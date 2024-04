Die größten inländischen Patentanmelder im Jahr 2023 waren der Grazer Automobilzulieferer AVL List (211 Patente), der Möbelbeschlägehersteller Julius Blum (82) und der Gleisbaumaschinenhersteller Plasser & Theurer (31). Bei den Universitäten lag die Technische Universität Wien (21 Anmeldungen) vor den Universitäten Graz (8) und Innsbruck (5).

AVL List investiert jährlich 10 Prozent des Umsatzes in Forschung Entwicklung. Mehr als 2.200 Patente hat das Unternehmen angemeldet.

Beim Europäischen Patentamt (EPA) meldeten österreichische Unternehmen im Vorjahr 2.355 Patente an - ein leichter Rückgang von 1,1 Prozent gegenüber 2022, wie das EPA kürzlich bekannt gab. Gemessen an der Bevölkerungszahl liegt Österreich mit 264 Anmeldungen pro Million Einwohner an sechster Stelle in der EU. Insgesamt stieg die Zahl der Patentanmeldungen beim EPA im Jahr 2023 um 2,9 Prozent auf 199.275.

Mit rund 230 "grünen" Patenten pro Jahr sei Österreich im europäischen Vergleich sehr gut vertreten, sagte die für Klimaschutz zuständige Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) laut einer Aussendung. Im EU-weiten Vergleich bedeutet das laut EPA mit 30,1 Anmeldungen pro eine Million Einwohnerinnen und Einwohner im Jahr 2022 den sechsten Platz. Am häufigsten werden Technologien im Bereich Energie angemeldet. Es folgen Verkehr, Gebäude und Abfallwirtschaft. Spitzenreiter ist Dänemark mit 87,1 Anmeldungen pro Million Einwohner.