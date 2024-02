"Windhager ist eine exzellente Marke, und wir haben hier eine gute Lösung gefunden", betonte BWT-Chef Andreas Weißenbacher gegenüber den "SN". Der Name Windhager werde weitergeführt. Ziel sei die Übernahme möglichst vieler der rund 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so der Geschäftsführer. Es sei aber nicht realistisch, dass dies für alle Beschäftigten gelinge. Den Windhager-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern sei aber am Mittwoch ein möglicher Wechsel in die BWT-Zentrale nach Mondsee angeboten worden. Dort sei bereits ein Aufnahmestopp verhängt worden. Neuer Windhager-Geschäftsführer wird der bisherige BWT-Geschäftsführer Weißenbacher.

Er erklärte den Kauf des Heizungsproduzenten damit, dass das Unternehmen schon lange auch in der Energietechnik tätig sei. "Für uns ist das ein Perfect Fit." Und er zeigte Interesse an der Übernahme des bereits zu 85 Prozent fertiggestellten neuen Wärmepumpenwerks samt Logistikzentrum in Pinsdorf (Bezirk Gmunden). "Wir haben ein Angebot gelegt." Da es sich aber um ein anderes Insolvenzverfahren handle, sei noch völlig offen, ob man den Zuschlag erhalte.