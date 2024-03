Den voreiligen Maskenpartnern kamen die Kartellwächter übrigens durch Zufall auf die Spur. Eine parlamentarische Anfrage machte stutzig, denn die Anfrage an die Regierungsparteien ließ den Verdacht aufkommen, dass Palmers und Lenzing "Gun Jumping" betrieben, also schon aktiv waren, bevor der Zusammenschluss angemeldet und geprüft war. Die Gründungsunternehmen seien bereits im April 2020 in den Medien und in der Öffentlichkeit so aufgetreten, als ob der Zusammenschluss bereits vollzogen worden wäre, beschreibt die BWB den Vorgang.



>>> Industrielle KI: Die besten Use Cases von Blum bis Plansee

Aus einer Meldung der Austria Presse Agentur vom 24. April 2020 ist ersichtlich, dass der erstmalige Marktauftritt der Hygiene Austria und damit der Vollzug des Zusammenschlussvorhabens jedenfalls zu diesem Zeitpunkt angenommen werden kann. Ab diesem Zeitpunkt hätten die Mitbewerber bzw. die Kunden die Möglichkeit gehabt, ihr Marktverhalten an diese neuen Umstände anzupassen, so die BWB in einer Aussendung. "Im Fall der Hygiene Austria ist der erstmalige Marktauftritt und folglich die Durchführung des Fusionsvorhabens jedenfalls zum Zeitpunkt der APA Pressemeldung vom 24.04.2020 anzunehmen, da spätestens ab diesem Zeitpunkt Marktstrukturveränderungen möglich waren. So konnten Mitbewerber oder Kunden Kenntnis hiervon erlangen und ihr jeweiliges Marktverhalten an diese neuen Umstände anpassen," schreibt die BWB.

Der Sachverhalt wurde von Palmers, nicht aber von Lenzing in Abrede gestellt. Die Kooperation von Lenzing mit der BWB wurde als mildernder Umstand berücksichtigt, so dass die BWB für das Unternehmen eine Geldbuße in Höhe von 75.000 Euro beantragt hat. Für Palmers wurde hingegen ein Antrag auf Verhängung einer "angemessenen Geldbuße" beim Kartellgericht gestellt.

>>> Die Schöpfer: Wie radikale Innovation die Industrie verändert

Die Hygiene Austria wurde im Frühjahr 2020 von Palmers und Lenzing als Joint Venture für die Produktion von Mund-Nasen-Schutz (MNS) und FFP2-Masken gegründet. Mittlerweile ist Palmers Alleineigentümerin des Unternehmens, das im Jänner 2024 Gegenstand eines Insolvenzverfahrens war. In den Jahren 2021 und 2022 erschütterte der FFP2-Maskenskandal das Unternehmen. Nach außen präsentierte sich die Hygiene Austria als Unternehmen mit Produkten made in Austria" und erhielt umfangreiche öffentliche Aufträge. Später wurde jedoch bekannt, dass die Masken teilweise aus China stammten.