Der Kreditschutzverband führt die Pleite auf einen starken Rückgang der weltweiten Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, hohe Zinssätze und Preiskämpfe zwischen verschiedenen Elektroautomobilherstellern zurück. "Darüber hinaus wirkten sich ein langsames Onboarding von Händlern – während der Umstellung von einem Direktvertriebs- zu einem Händlervertriebssystem, ein negativer globaler Ausblick auf Elektrofahrzeuge und der Verlust einer Überbrückungsfinanzierung negativ auf die Liquidität der schuldnerischen Gesellschaft aus." So musste die Produktion für mehrere Wochen unterbrochen werden und wurde bis dato nicht wieder aufgenommen.

>>>> Fisker stoppt E-Auto-Produktion bei Magna in Graz



Brisante Anmerkung des KSV: "Die Liquidität der schuldnerischen Gesellschaft und der Fisker-Gruppe wurde vornehmlich durch die Fisker US (zentral) finanziert. Seit kurzem befindet sich die Fisker US selbst in einer Liquiditätskrise." Der Kreditschutzverband benennt das, was schon seit Wochen für Spekulationen sorgt — Fisker Inc. steht vor dem Aus.