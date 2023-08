Die Forschungsinfrastruktur im Süden Österreichs bietet für Unternehmen daher einen wichtigen Anziehungspunkt. Am Institut für Robotik und Flexible Produktion, das am Klagenfurter Lakeside-Technologiepark angesiedelt ist, wird zum Beispiel an einem Thema geforscht, das derzeit für sehr viele produzierende Unternehmen von zentraler Bedeutung ist: an kollaborativen Robotern bzw. den Grundlagen dafür, dass Mensch und Maschine noch besser und sicherer als bisher zusammenarbeiten können.

>>> JR-CEO Heinz Mayer: Wir setzen auf Digitalisierung und Green Transformation

Bestanden die frühen Herausforderungen in der Robotik darin, gefährliche oder körperlich sehr anstrengende Tätigkeiten in der Produktion durch Roboter ausführen zu lassen, so ist eines der für Unternehmen heute sehr wichtigen Bereiche die Flexibilisierung. Roboter sollen einerseits lernen, auf sich ständig verändernde Umgebungen angemessen zu reagieren, andererseits sollen sie selbst in ihrer Anwendung vielfältiger werden. „Das spielt vor allem vor dem Hintergrund einer fortschreitenden Automatisierung bis hinunter auf Losgröße eins in der Massenproduktion eine wichtige Rolle“, erklärt Mayer.