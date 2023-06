Den bisher größten Einzelauftrag in seiner 70-jährigen Firmengeschichte hat der Bahnbaumaschinenhersteller Plasser & Theurer von den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) erhalten. Im Wert von knapp 250 Millionen Euro werden in den nächsten fünf Jahren 56 emissionsfreie Hochleistungsinstandhaltungsfahrzeuge in jeweils drei Varianten mit Elektro-Hybridantrieb geliefert.

Das erste Fahrzeug wurde am Donnerstag in Linz von Judith Engel, Vorstandsdirektorin der ÖBB-Infrastruktur AG, und Max-Theurer, Geschäftsführer von Plasser & Theurer, präsentiert.