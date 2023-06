Die oberösterreichische Steyr Automotive ist in den Besitz der Spezialaufbauten-Sparte der niederösterreichischen M-U-T Maschinen GmbH übergegangen. Nachdem die beiden Fahrzeugbauer Ende März eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet hatten, folgte am vergangenen Mittwoch der Kaufvertrag, teilte Steyr Automotive am Dienstag in einer Aussendung mit.

In Steyr würden 65 Arbeitsplätze durch die Übernahme gesichert.

>>> E-Mobilität: Steyr Automotive: Serienproduktion des Volta-LKW startet.

Die Marke M-U-T bleibe bestehen und gehe in den Besitz von Steyr Automotive über, hieß es weiter. "Die bedarfsorientierte Adaption von serienmäßigen Lkw-Typen und die Fertigung von modernen Spezialaufbauten für die Abfallsammlung sowie für die Straßen- und Kanalreinigung passt ausgezeichnet in unser Kompetenzprofil", sagte Johann Ecker, Sprecher der Geschäftsführung von Steyr Automotive. Noch im Juli soll die Produktion anlaufen.