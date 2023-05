"Anything that is a process can and will be run by AI". Der Ausspruch des deutschen KI-Gurus Chris Boos vor ein paar Jahren ist Franz Weghofer in Erinnerung geblieben. Schon damals hielt Weghofer diese These für durchaus möglich. Er selbst bezeichnet sich als "Fan von OpenAI der ersten Stunde".

Weghofer ist Technologiescout und Factory of the Future-Experte des Automobil-Zulieferers Magna Steyr. Blickt er in das Grazer Gesamtfahrzeugwerk, sieht er die künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch: Maschinen übernehmen bereits klassische Assistenzfunktionen.

Mit Transformer-Modellen wie ChatGTP könnte die Sprache zur Interaktion noch schneller den Weg in die Fertigung finden. Heute erhalten Mitarbeiter_innen durch KI Entscheidungshilfen. Und auch als Teil der Prozessautomatisierung fungiert die künstliche Intelligenz schon.

Circa 1000 Roboter sind in den Karosseriebauten im Einsatz. Viele Daten fallen an - von OEE-Werten bis Durchlaufzeiten. Die AI ermittelt dabei heute Abweichungen vom Plansoll. Als zusätzliche Logik korreliert sie die Informationen mit weiteren Datenquellen, "etwa dem Planungssystem", schildert Weghofer. Mitarbeiter_innen erhalten die Ergebnisse "device-agnostisch" auf den Rechner oder das Smartphone gespielt.

