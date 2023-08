Zuletzt wurde am Stoelzle-Standort Köflach nicht nur ein Energiedatenmanagementsystem eingeführt.



Die Stoelzle Glasgruppe fertigt Verpackungen aus dem nachhaltigen Werkstoff Glas. Mit seiner Teilnahme an der Science Based Targets Initiative verpflichtet sich Stoelzle dazu, die CO2 Emissionen aus Scope 1 & 2 um 50% bis 2030 und CO2 Emissionen aus Scope 3 um mindestens 15% bis 2030 zu reduzieren. 2022 wurde am Standort Köflach in Zusammenarbeit mit SIEMENS ein Energiedaten Management System eingeführt, bei dem an mehreren tausend Messpunkten Daten ausgelesen und in Echtzeit evaluiert werden. Die Messung umfasst Parameter zu Gas, Strom, Wasser, CO2 und Druckluft und ermöglicht durch Anlagen- und Prozessoptimierungen Energieeinsparungen von 3-5%. Im Bereich der Kühlöfen, in denen die Gläser langsam abkühlt werden, um Spannungen im Glas zu vermeiden, konnten dank einer verbesserten Temperaturführung mittlerweile rund 20% an Erdgas eingespart werden. Das Monitoring hat auch gezeigt, dass die in der Produktion eingesetzte Wassermenge aus dem städtischen Netz um 50% reduziert werden kann.



Heuer wurde als zweiter Meilenstein (unterstützt aus Fördermitteln des BMK) ein Gemengevorwärmer an der Braunglaswanne umgesetzt. Diese Technologie nützt die heißen Abgase der Schmelzwanne, um das Gemenge, also die Rohstoffe und Scherben, die zu Glas eingeschmolzen werden, vorzutrocknen und vorzuwärmen. Dadurch sinkt der Energiebedarf beim Schmelzen um ca. 8%, was einer Energieeinsparung von 4.000 MWh pro Jahr entspricht. Die verbleibende Abwärme der Schmelzwanne wird dann ins lokale Fernwärmenetz eingespeist und ermöglicht es, noch rund 1.800 Haushalte in der Region zu heizen.



Das nächste Leuchtturmprojekt ist am Standort Köflach bereits in Planung: Weitere bislang gasbefeuerte Abschnitte der Schmelzwanne und Produktion, nämlich die Arbeitswanne und der Feeder, sollen elektrifiziert werden. Die Testphase startet noch 2023. Mit dieser Technologie ist Stoelzle Vorreiter unter den europäischen Glaswerken.