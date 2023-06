Mit einer Innovation bei Heizeinsätzen für Industrieöfen verspricht der Hersteller von Hochleistungswerkstoffen Plansee aus dem Tiroler Außerfern Energie zu sparen. Plansee hat eine neue Produktgeneration vorgestellt. Sie soll nach eigenen Angaben 27 Prozent weniger Energie verbrauchen. Gleichzeitig sollen die Betriebskosten und der CO2-Fußabdruck sinken. Das teilte Plansee in einer Aussendung mit. Die Teile kommen unter anderem in der Luftfahrt und der Medizintechnik im Hochtemperaturbereich zum Einsatz.

Das Unternehmen erklärte am Dienstag, die Industrie stehe vor der Herausforderung, klimafreundlich zu produzieren und Kosten zu senken. Gleichzeitig dürfe aber die Qualität nicht leiden, hieß es.

