Der Markt für Ökostrom ist für Unternehmen heute kaum mehr überschaubar. Unterschiedliche Definitionen, bilanzielle Konstruktionen und Marketingversprechen erschweren die Vergleichbarkeit. Für industrielle Abnehmer:innen, Nachhaltigkeits‑ und Einkaufsverantwortliche wird daher entscheidend, ob Stromherkunft, Erzeugung und Kriterien transparent, prüfbar und auditfähig sind.

Das Österreichische Umweltzeichen UZ 46 gilt als eines der strengsten staatlichen Gütesiegel für Stromprodukte in Österreich. Es steht für Strom aus erneuerbaren Energieträgern mit klarer Herkunft, vollständiger Transparenz und regelmäßiger externer Kontrolle. Dadurch schafft UZ 46 Vergleichbarkeit, Glaubwürdigkeit und Rechtssicherheit bei der nachhaltigen Strombeschaffung.