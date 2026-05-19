Europa Abhängigkeit von China : Europa in der China-Falle: Zukunftsbranchen hängen an einem unbequemen Partner
Europa erlebt einen industriepolitischen Rollentausch, der vor wenigen Jahren noch kaum vorstellbar gewesen wäre. Lange galt China vor allem als Markt, Produktionsstandort und strategisches Risiko. Europäische Konzerne brachten Maschinen, Managementwissen und Ingenieurskultur nach Asien. Heute verschiebt sich die Richtung: In zentralen Zukunftsbranchen wie Solarenergie, Batterietechnik und Elektromobilität kommt entscheidendes Produktionswissen zunehmend aus China zurück nach Europa.
Früher erklärten deutsche Ingenieure chinesischen Unternehmen die industrielle Welt, heute sucht Europa in vielen Bereichen Anschluss an chinesische Technologie, Skalierung und Fertigungskompetenz. Genau darin liegt die neue Spannung der Industriepolitik: Einerseits will Europa Abhängigkeiten von China reduzieren. Andererseits zeigt sich in immer mehr Branchen, dass industrielle Erneuerung ohne chinesische Partner schwerer, teurer oder langsamer wäre.
Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!
Vom De-Risking zur industriellen Realität
Politisch ist die Linie seit Jahren klarer geworden: Europa will Risiken im Verhältnis zu China verringern, aber keinen vollständigen wirtschaftlichen Bruch. Der Begriff dafür lautet „De-Risking“. Gemeint ist nicht die komplette Entkopplung, sondern eine Verringerung kritischer Abhängigkeiten, vor allem bei strategischen Gütern, Rohstoffen, Technologie und Lieferketten. Diese Debatte gewann nach der Energiekrise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine deutlich an Schärfe. Die Lehre lautete: Eine einseitige Abhängigkeit von einem autoritär regierten Staat kann für Wirtschaft und Sicherheit gefährlich werden.
Doch zwischen politischem Anspruch und industrieller Praxis wächst eine Lücke. Denn während Europa seine Abhängigkeit von China verringern möchte, ist Chinas Rolle in vielen Schlüsselindustrien größer geworden. Besonders sichtbar ist das bei Solarmodulen, Batterien, Vorprodukten für Elektroautos, seltenen Erden und industriellen Komponenten. Die Internationale Energieagentur stellte bereits fest, dass Chinas Anteil an allen wichtigen Fertigungsstufen der Solarproduktion — Polysilizium, Ingots, Wafer, Zellen und Module — jeweils über 80 Prozent liegt. China hat demnach seit 2011 mehr als 50 Milliarden US-Dollar in neue Photovoltaik-Produktionskapazitäten investiert, etwa zehnmal so viel wie Europa.
Das ist der Kern des neuen China-Dilemmas: Wer industrielle Souveränität zurückgewinnen will, muss zunächst mit jenem Land kooperieren, von dem man unabhängiger werden möchte.
Solarindustrie: Europas verlorene Führungsrolle
Kaum eine Branche zeigt diesen Wandel so deutlich wie die Solarindustrie. Deutschland war lange ein Pionier der Photovoltaik. Forschung, Anlagenbau und frühe industrielle Produktion hatten in Europa eine starke Basis. Doch während europäische Hersteller unter Preisdruck gerieten, wuchs in China eine gigantische Solarindustrie heran. Dort wurden Lieferketten gebündelt, Fabriken hochskaliert und die Produktionskosten massiv gesenkt.
Heute steht Europa vor einer paradoxen Aufgabe: Es will wieder mehr Solartechnik selbst herstellen, muss dafür aber auf Technologien, Maschinen, Vorprodukte oder industrielle Erfahrung zurückgreifen, die inzwischen häufig in China konzentriert sind. Die EU hat deshalb Initiativen gestartet, um die eigene Fertigung wieder aufzubauen. Die European Solar PV Industry Alliance verfolgt das Ziel, die europäische Photovoltaik-Produktion auf 30 Gigawatt jährliche Fertigungskapazität hochzufahren.
Ein konkretes Beispiel ist das Projekt von HoloSolis im französischen Sarreguemines-Hambach nahe der deutsch-französischen Grenze. Dort soll eine der größten Solar-Gigafabriken Europas entstehen. Das Vorhaben ist auf eine jährliche Produktionskapazität von fünf Gigawatt ausgelegt, soll rund 2.000 direkte Arbeitsplätze schaffen und hat nach Angaben von InnoEnergy mehr als 220 Millionen Euro an öffentlicher und privater Finanzierung gesichert. Zu den Investoren gehören unter anderem InnoEnergy, TSE, Groupe IDEC, Armor Group und Heraeus. Reuters berichtete ebenfalls über das Finanzierungsvolumen, die geplante Fünf-Gigawatt-Kapazität und die Zielgröße von einer Million versorgten Haushalten.
Das Projekt steht damit für Europas industriepolitische Gegenbewegung. Doch es zeigt zugleich, dass Europa nicht einfach an die alte Stärke anknüpfen kann. Die entscheidende Frage lautet nicht mehr nur: Wo stehen die Fabriken? Sondern auch: Wer kontrolliert Technologie, Skalierung und Lieferketten?
Chinesische Stärke als Voraussetzung europäischer Erneuerung
In der Solarindustrie ist China nicht nur billiger Produzent. Das Land ist in vielen Bereichen auch technologisch führend. Moderne Zelltechnologien wie TOPCon haben sich international durchgesetzt, weil sie höhere Wirkungsgrade und industrielle Massenfertigung verbinden. Europäische Projekte müssen daher nicht nur Kapital und Standorte organisieren, sondern auch Zugang zu marktfähiger Technologie sichern.
Das verändert die Bedeutung von Partnerschaften. Früher ging es bei westlichen Investitionen in China häufig darum, chinesische Standorte mit deutschem Know-how zu entwickeln. Heute suchen europäische Unternehmen und Staaten nach Wegen, chinesische industrielle Stärke in Europa nutzbar zu machen, ohne die eigene strategische Handlungsfähigkeit vollständig aufzugeben.
Dieser Punkt ist entscheidend: Europäische Souveränität entsteht nicht automatisch dadurch, dass eine Fabrik geografisch in Europa steht. Eine Fabrik kann in Frankreich oder Deutschland produzieren und dennoch von asiatischen Vorprodukten, chinesischer Prozesstechnologie oder globalen Lieferketten abhängig bleiben. Umgekehrt kann eine Kooperation mit chinesischen Unternehmen kurzfristig genau jene industrielle Basis schaffen, die Europa braucht, um langfristig wieder mehr eigene Kompetenz aufzubauen.
Volkswagen: Überkapazität trifft chinesische Elektromobilität
Noch dramatischer wirkt der Rollentausch in der Autoindustrie. Deutschland war über Jahrzehnte eine Weltmacht des Verbrennungsmotors. Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW prägten globale Standards bei Qualität, Fertigung, Markenführung und Ingenieursleistung. Doch der Übergang zur Elektromobilität hat die Kräfteverhältnisse verschoben. Chinesische Hersteller sind bei Elektroautos, Batterien, Softwareintegration, Kostenstrukturen und Entwicklungsgeschwindigkeit stark geworden.
Volkswagen steht zugleich unter erheblichem Druck, seine Produktionskapazitäten an eine neue Marktrealität anzupassen. CEO Oliver Blume erklärte, Volkswagen müsse Überkapazitäten abbauen; Berichten zufolge war der Konzern einst auf rund zwölf Millionen Fahrzeuge jährlich ausgelegt, während zuletzt eher neun Millionen Fahrzeuge als realistische Größe galten.
Diese Differenz ist industriepolitisch brisant. Denn Überkapazität bedeutet nicht nur leere Hallen. Sie bedeutet Fixkosten, Produktivitätsprobleme, Druck auf Arbeitsplätze und offene Fragen über die Zukunft ganzer Standorte. In Deutschland betrifft diese Debatte insbesondere Werke, deren Auslastung nach dem Ende bestimmter Modelle unklar ist.
Das Werk Osnabrück ist dafür ein Symbol. Dort läuft derzeit noch die Produktion des VW T-Roc Cabriolet, doch die Perspektive nach 2027 gilt als offen. Branchenmedien berichteten zuletzt, dass der chinesische Elektroautohersteller Xpeng als möglicher Interessent für europäische Produktionskapazitäten in den Fokus rückt. Electrive berichtete am 18. Mai 2026, Xpeng habe Gespräche mit Volkswagen über die Nutzung eines europäischen Werks bestätigt.
Damit steht ein Szenario im Raum, das früher politisch hochexplosiv gewesen wäre: Chinesische Hersteller könnten bestehende europäische Autowerke nutzen, übernehmen oder gemeinsam mit etablierten Konzernen auslasten. Für Volkswagen wäre das eine Möglichkeit, Überkapazitäten pragmatisch zu reduzieren. Für chinesische Hersteller wäre es ein Weg, näher am europäischen Markt zu produzieren, Lieferzeiten zu verkürzen und Handelsbarrieren abzufedern.
Aus der Werkbank wird ein Technologielieferant
Der eigentliche Wandel liegt nicht darin, dass chinesische Unternehmen in Europa investieren. Das tun sie schon seit Jahren. Neu ist die Richtung der Abhängigkeit. China ist nicht mehr nur verlängerte Werkbank, Absatzmarkt oder Kostenvorteil. China ist zunehmend Anbieter von Technologie, Produktionssystemen und industrieller Geschwindigkeit.
Gerade im Automobilsektor wird das deutlich. Europäische Hersteller kämpfen mit hohen Kosten, komplexen Konzernstrukturen und langsamen Entwicklungszyklen. Chinesische Wettbewerber bringen neue Modelle in hoher Frequenz auf den Markt, verbinden Fahrzeuge stärker mit digitaler Nutzererfahrung und profitieren von einem riesigen heimischen Markt, in dem Elektromobilität schnell skaliert wurde. Gleichzeitig bauen chinesische Unternehmen Produktions- und Vertriebsstrukturen in Europa auf.
Das bedeutet nicht, dass deutsche Hersteller abgeschrieben wären. Sie verfügen weiter über starke Marken, globale Vertriebsnetze, Fertigungserfahrung und technische Kompetenz. Aber sie konkurrieren heute nicht mehr mit Nachahmern, sondern mit Unternehmen, die in Zukunftstechnologien selbst Standards setzen wollen.
Batterien: Chinas Schlüsselrolle im Herzen Europas
Noch klarer ist Chinas Position bei Batterien. Ohne Batteriezellen gibt es keine Elektromobilität, keine stationären Speicher im großen Stil und keine stabile europäische Energiewende. Deshalb ist die Batterieproduktion zu einer strategischen Industrie geworden.
In Thüringen zeigt sich, wie tief chinesische Technologie bereits in Europas industrielle Landschaft eingebettet ist. Der chinesische Batteriehersteller CATL produziert seit 2023 in Arnstadt und baut dort seine Testkapazitäten aus. Germany Trade & Invest berichtete, CATL wolle am Standort bis Anfang 2026 rund 300 Teststationen betreiben; getestet werden sollen unter anderem Ladegeschwindigkeiten von Batteriezellen unter unterschiedlichen Temperaturbedingungen. Auch Electrive berichtete, das Test- und Validierungszentrum in Arnstadt werde erweitert und zu einer der größten Batteriezell-Testeinrichtungen Europas ausgebaut.
Für Deutschland ist das ambivalent. Einerseits entstehen Arbeitsplätze, Investitionen und technologische Infrastruktur. Andererseits zeigt sich erneut: Ein Schlüsselbereich der künftigen Industrie hängt stark von chinesischen Unternehmen ab. Europäische Nachfrage trifft auf chinesische Batteriekompetenz. Deutsche Standorte profitieren, aber die strategische Kontrolle bleibt eine offene Frage.
Der neue Pragmatismus im Mittelstand
Der Wandel endet nicht bei Großkonzernen. Chinesische Plattformen verändern den europäischen Handel. Temu, Shein, AliExpress und andere Anbieter haben gezeigt, wie stark Preis, Reichweite, App-Design, Direktvertrieb und datengetriebene Vermarktung den Konsum prägen können. Für europäische Anbieter entsteht daraus ein Dilemma. Wer solche Plattformen meidet, bewahrt möglicherweise Markenbild und Vertriebskontrolle. Wer sie nutzt, gewinnt Reichweite, begibt sich aber in ein Umfeld, das stark über Preis, Geschwindigkeit und Plattformlogik funktioniert.
Auch hier lautet die neue Formel nicht mehr einfach „China vermeiden“. Sie lautet: Welche Form von Zusammenarbeit, Nutzung oder Abgrenzung ist wirtschaftlich sinnvoll, ohne die eigene Marke, Marge und Unabhängigkeit zu verlieren?
Europas Abhängigkeit verschwindet nicht durch politische Rhetorik
Die politische Debatte in Europa ist oft von zwei gegensätzlichen Reflexen geprägt. Die eine Seite warnt vor chinesischer Dominanz, unfairen Subventionen, Datenrisiken und strategischer Erpressbarkeit. Die andere Seite verweist auf die Kosten einer Entkopplung und darauf, dass Europa viele Klimaziele, Industrieprojekte und Lieferketten ohne China kaum schnell genug umsetzen kann.
Beide Sichtweisen enthalten einen wahren Kern. Die EU hat mit dem Net Zero Industry Act versucht, die Produktion sauberer Technologien in Europa zu stärken. Ziel ist es unter anderem, bis 2030 einen erheblichen Teil zentraler Netto-Null-Technologien innerhalb Europas zu fertigen. Reuters berichtete 2024, die EU wolle mit dem Gesetz erreichen, dass der Block bis 2030 rund 40 Prozent seines Bedarfs an wichtigen grünen Technologien selbst produziert.
Gleichzeitig bleiben die kurzfristigen Realitäten hart. Europa kann nicht über Nacht Solar-Lieferketten, Batteriewertschöpfung, Rohstoffverarbeitung und Elektromobilitätsplattformen neu aufbauen. Wer heute Fabriken errichten will, braucht Technologie, Maschinen, Personal, Kapital, Zulieferer und Kunden. In vielen dieser Bereiche ist China entweder dominierend oder unverzichtbar.
Kooperation ist kein Ersatz für Strategie
Aus dieser Lage folgt aber nicht, dass Europa sich einfach chinesischer Technologie öffnen und den Rest dem Markt überlassen sollte. Kooperation kann sinnvoll sein, aber sie ersetzt keine Industriepolitik. Wenn europäische Staaten chinesische Investitionen, Technologiepartnerschaften oder Produktionsansiedlungen zulassen, müssen sie zugleich definieren, welche Kompetenzen langfristig in Europa entstehen sollen.
Dazu gehören eigene Forschung, Ausbildung, Maschinenbau, Materialkompetenz, Zellchemie, Software, Recycling und industrielle Skalierung. Es reicht nicht, Endmontage nach Europa zu holen, wenn die wertvollsten Teile der Wertschöpfung anderswo bleiben. Ebenso wenig reicht es, neue Fabriken zu feiern, wenn diese ohne ausländische Schlüsseltechnologie nicht wettbewerbsfähig sind.
Der eigentliche Maßstab europäischer Souveränität ist deshalb nicht Autarkie. Vollständige Autarkie ist in einer globalisierten Industrie unrealistisch. Entscheidend ist Resilienz: Europa muss genügend Alternativen, eigenes Wissen und industrielle Tiefe besitzen, um nicht bei jeder geopolitischen Spannung erpressbar zu werden.
Der Rollentausch ist real
Europa steht damit vor einer unbequemen Erkenntnis. Die alte Rollenverteilung trägt nicht mehr. China ist nicht mehr nur Schüler, Werkbank oder Absatzmarkt. In mehreren Zukunftsbranchen ist China Taktgeber, Kapitalgeber, Technologiepartner und Konkurrent zugleich.
Für die Industrie bedeutet das eine doppelte Herausforderung. Sie muss chinesische Stärke ernst nehmen und dort kooperieren, wo es wirtschaftlich nötig ist. Gleichzeitig muss sie verhindern, dass aus jeder Kooperation eine neue einseitige Abhängigkeit entsteht. Die Antwort kann daher weder naive Offenheit noch reflexhafte Abschottung sein.
Der neue Realismus lautet: Europas industrielle Zukunft entsteht vorerst in vielen Bereichen mit China — aber sie darf nicht vollständig von China abhängen. Genau darin liegt die schwierige Aufgabe der kommenden Jahre. Europa muss lernen, chinesisches Know-how zu nutzen, ohne die eigene industrielle Lernfähigkeit aufzugeben. Nur dann wird aus dem heutigen Rollentausch nicht der endgültige Verlust europäischer Gestaltungsmacht.