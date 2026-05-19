Kaum eine Branche zeigt diesen Wandel so deutlich wie die Solarindustrie. Deutschland war lange ein Pionier der Photovoltaik. Forschung, Anlagenbau und frühe industrielle Produktion hatten in Europa eine starke Basis. Doch während europäische Hersteller unter Preisdruck gerieten, wuchs in China eine gigantische Solarindustrie heran. Dort wurden Lieferketten gebündelt, Fabriken hochskaliert und die Produktionskosten massiv gesenkt.

Heute steht Europa vor einer paradoxen Aufgabe: Es will wieder mehr Solartechnik selbst herstellen, muss dafür aber auf Technologien, Maschinen, Vorprodukte oder industrielle Erfahrung zurückgreifen, die inzwischen häufig in China konzentriert sind. Die EU hat deshalb Initiativen gestartet, um die eigene Fertigung wieder aufzubauen. Die European Solar PV Industry Alliance verfolgt das Ziel, die europäische Photovoltaik-Produktion auf 30 Gigawatt jährliche Fertigungskapazität hochzufahren.

Ein konkretes Beispiel ist das Projekt von HoloSolis im französischen Sarreguemines-Hambach nahe der deutsch-französischen Grenze. Dort soll eine der größten Solar-Gigafabriken Europas entstehen. Das Vorhaben ist auf eine jährliche Produktionskapazität von fünf Gigawatt ausgelegt, soll rund 2.000 direkte Arbeitsplätze schaffen und hat nach Angaben von InnoEnergy mehr als 220 Millionen Euro an öffentlicher und privater Finanzierung gesichert. Zu den Investoren gehören unter anderem InnoEnergy, TSE, Groupe IDEC, Armor Group und Heraeus. Reuters berichtete ebenfalls über das Finanzierungsvolumen, die geplante Fünf-Gigawatt-Kapazität und die Zielgröße von einer Million versorgten Haushalten.

Das Projekt steht damit für Europas industriepolitische Gegenbewegung. Doch es zeigt zugleich, dass Europa nicht einfach an die alte Stärke anknüpfen kann. Die entscheidende Frage lautet nicht mehr nur: Wo stehen die Fabriken? Sondern auch: Wer kontrolliert Technologie, Skalierung und Lieferketten?