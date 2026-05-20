Humanoide Roboter : Warum Nvidia für Semperits Roboterpläne wichtig wird

20.05.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Der Gummihersteller Semperit prüft humanoide Roboter für Anwendungen in der Produktion. Im Zentrum stehen körperlich belastende Tätigkeiten, der Aufbau von internem Know-how - und eine mögliche Investition in Nvidia-Rechenleistung.
Semperit Humanoid

Humanoider Roboter im Test beim Kautschukhersteller Semperit: Muss die Nvidia-basierte Edge-Computing-Infrastruktur im eigenen Haus stehen oder kann sie mit Partnern geteilt werden? 

- © Semperit

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Erstveröffentlichung
20.05.2026
Letzte Aktualisierung
20.05.2026
Daniel Pohselt