Der Begriff „humanoider Roboter“ ist für Raml nur bedingt präzise. Entscheidend sei nicht, ob eine Maschine zwingend zwei Beine habe. Wichtiger sei die Fähigkeit, sich in einer nicht vollständig standardisierten Umgebung zurechtzufinden und Entscheidungen zu treffen. Raml spricht daher lieber von polyfunktionalen Robotern.



Der Unterschied zur klassischen Automatisierung liegt für ihn im Umgang mit Abweichungen. Eine Spindel komme in der Maschine nicht immer an derselben Stelle zum Stehen. Der Roboter müsse erkennen, wo das nächste Teil einzusetzen ist, es greifen, den Draht nehmen und einfädeln. Solche Abläufe seien mit klassischer Automatisierung grundsätzlich lösbar - allerdings nur, wenn die Umgebung stark standardisiert werde. Genau das sei in bestehenden Produktionsumgebungen häufig nicht gegeben.



Der Projektansatz bei Semperit sieht deshalb eine Staffelung der Aufgaben vor. Der Roboter soll nicht sofort an die komplexeste Tätigkeit herangeführt werden. Zunächst geht es um einfachere Schritte, etwa das Handling einer Spindel und das Einsetzen in eine Art Reinigungsanlage. Wenn dieses Grundhandling funktioniert, können darauf weitere Schritte aufbauen.



Die Hardware allein sei dabei nicht der entscheidende Kostentreiber, sagt Raml. Einfache Roboterplattformen seien vergleichsweise erschwinglich, Modelle mit höherer Tragfähigkeit könnten teurer sein, aber der eigentliche Aufwand liege im Training der künstlichen Intelligenz.

Warum Nvidia zum Investitionsthema wird

An dieser Stelle kommt Nvidia ins Spiel. Raml beschreibt Nvidia als zentralen Technologielieferanten für die KI- und Trainingsumgebung solcher Systeme. „Das Gehirn an sich ist in der Regel von Nvidia“, sagt er. Nvidia sei aus seiner Sicht der Goldstandard bei KI-Lernalgorithmen.



Der Lernprozess beginnt laut Raml nicht mit hunderttausenden realen Wiederholungen, sondern mit einer Kombination aus Demonstration und Simulation. Ein Mensch führt die Bewegung mit dem Roboter wiederholt aus – etwa das Greifen einer Spindel und das Aufstecken auf eine Metallsäule. Raml spricht von 200 bis 300 Wiederholungen als Basis. Danach könne der Roboter die Tätigkeit in Simulation weitertrainieren. Experte sagen dazu, der Roboter „träume“ die Bewegung weiter.

Genau dafür braucht es Rechenleistung. Der Roboter lernt nicht nur eine Bewegung, sondern Varianten derselben Bewegung in unterschiedlichen Situationen. Je komplexer der Use Case, desto höher der Bedarf an Simulation und Rechenleistung. Für ein ernsthaftes Setup nennt Raml eine Größenordnung von rund einer halben Million Euro für die notwendige Hardware. Gemeint ist die die Recheninfrastruktur, mit der Modelle trainiert werden.



Für Semperit stellt sich damit eine strategische Frage: Muss diese Nvidia-basierte Edge-Computing-Infrastruktur im eigenen Haus stehen? Oder kann sie mit Partnern geteilt werden? Die Intellectual Property jedenfalls liege im trainierten Modell für die konkrete Produktionsumgebung. Das Edge-Computing selbst wäre aus seiner Sicht "mit Partnern teilbar".

Der Wunsch nach geteiltem Risiko

Raml spricht davon, dass die Anfangsinvestition für Mittelständler eine Hürde ist. Semperit versucht deshalb, sich mit anderen Unternehmen zusammenzuschließen. Gesucht wäre ein Modell, bei dem die teure Rechenleistung gemeinsam genutzt werden kann, während jedes Unternehmen seine eigenen Trainingsdaten und Modelle behält.



Der Partner Neoalp aus Wien ist laut Raml vor allem Enabler und Unterstützer beim Aufbau von Trainingsdaten. Das Ziel von Semperit ist jedoch, das entsprechende Know-how mittelfristig intern aufzubauen. Neoalp soll beim Technologietransfer helfen, nicht zwingend jede weitere Anwendung entwickeln müssen. Skalierbarkeit ist eine Voraussetzung dafür, dass sich die Investition überhaupt rechnet. Ein einzelner Roboter oder ein einzelner Handgriff würde den Aufwand kaum rechtfertigen.