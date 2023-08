Einen deutlichen Einbruch bei Umsatz und Ergebnis musste der steirische Leiterplattenhersteller AT&S im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2023/24 hinnehmen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, sank der Umsatz im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 362 Mio. Euro und das Konzernergebnis drehte von 96 Mio. Euro auf -2 Mio. Euro. Der Umsatz stieg allerdings um ein Fünftel gegenüber dem Vorquartal.

"In einem nach wie vor schwierigen Marktumfeld mit beinahe täglich wechselnden Prognosen ist es uns gelungen, eine Stabilisierung der operativen Entwicklung zu erreichen", sagte CEO Andreas Gerstenmayer laut Mitteilung. Die Effizienz- und Kostenoptimierungsprogramme würden schneller greifen als geplant.

