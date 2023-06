Energiewende mit PV-Anlage des Verbund : PV-Anlage des Verbund versorgt Burgtheater künftig mit Strom

Dass PV-Anlagen nicht nur auf Eigenheimen und Gewerbeimmobilien funktionieren, beweisen nun Verbund und das Burgtheater in Wien: Gemeinsam wurde eine 300 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage am Dach des Theaters an der Wiener Ringstraße eröffnet. Was die Anlage kann und was Verbund-CEO Michael Strugl dazu sagt.