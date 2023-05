Im Forschungsprojekt "ALL2GaN" (Affordable smart GaN IC solutions for greener applications) wollen 45 Partner aus zwölf Ländern mit einem Budget von 60 Millionen Euro das Energiesparpotenzial des Halbleitermaterials Galliumnitrid (GaN) ausschöpfen. Das ermöglicht mehr Leistung auf kleinerem Raum, was zum Beispiel in der Elektromobilität massive Vorteile bringt.

"Durch eine höhere Leistungsdichte können die Ladegeräte verkleinert und die Batteriegrößen erhöht werden, was zu mehr Reichweite führt", erklärt Johannes Schoiswohl vom Bereich Power & Sensor Systems der Infineon Technologies Austria AG, der auch die Projektleitung innehat.

Potenziell könnte die Energieeffizienz in einer Vielzahl von Anwendungen - von der Telekommunikation über Rechenzentren bis hin zu erneuerbaren Energien - um rund 30 Prozent gesteigert und damit der weltweite CO2-Ausstoß um 218 Millionen Tonnen pro Jahr reduziert werden. Zum Vergleich: Österreich emittiert rund 80 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Nach der Entwicklung kostengünstiger GaN-Chips bei Infineon in Villach wird nun an modularen Blöcken gearbeitet, die eine raschere Integration ermöglichen.