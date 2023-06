Der Batteriehersteller Banner mit Sitz in Leonding (Bezirk Linz-Land) hat im Geschäftsjahr 2022/23 (bis 31.3.) einen Umsatz von 307 Mio. Euro erwirtschaftet. Das entspricht einem Plus von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Absatz ist auf 4,1 Millionen Stück gestiegen. Wie das Familienunternehmen am Dienstag mitteilte, will es durch den Markteintritt mit einem Partner in China und die Verlängerung der Lizenzpartnerschaft mit Duracell seine Märkte in Europa und Asien weiter ausbauen.

>>> Banner sichert sich 50 Millionen Euro Auftrag.

Auch wenn die Entwicklung klar in Richtung E-Mobilität gehe, sei dies nicht das Ende der klassischen Blei-Säure-Batterie.

"Meiner Einschätzung nach werden Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor auch künftig einen erheblichen Anteil am Nachrüstmarkt ausmachen. Im Segment der Fern-Lkws bestehen derzeit keine Alternativen zum Verbrennungsmotor. Insgesamt sehen wir auch in Zukunft Wachstumsmöglichkeiten für Starter- und Versorgerbatterien", so der kaufmännische Geschäftsführer Andreas Bawart. Das Unternehmen will Marktanteile im Nachrüstmarkt gewinnen. Geplant ist ein Wachstum auf rund 200.000 Batterien.