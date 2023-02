Im vergangenen Herbst nahm die Glasgruppe Stoelzle - sie steht im Eigentum von Cornelius Grupp´ CAG Holding - an der von der Wirtschaftskammer Österreich organisierten Inno up Challenge teil. Das Unternehmen ist energieintensiv, Innovationen, die den Energieverbrauch in Produktionsprozessen senken und den Einsatz von Ökostrom erhöhen, sind da am Radar. Da der Glashersteller an seinen Standorten schon grüne Energie produziert - die Abwärme kommt aus den Schmelzöfen, Ökostrom wird mittels Photovoltaik erzeugt -, suchte das Unternehmen nach einem Weg, den Überschuss grüner Energie in Spitzenzeiten zu speichern.

Beim Innovationspitch wurde das Unternehmen auf ein finnisches Startup aufmerksam. Eine Zusammenarbeit mit Polar Night Energy, von Markku Ylönen und Tommi Eronen gegründet, wurde begründet.

Lesen Sie auch: Stoelzle-CEO Georg Feith: "Wir schlagen keine Haken"

Das innovative Unternehmen hat einen patentierten thermischen Energiespeicher auf Sandbasis entwickelt. Es handelt sich dabei um die weltweit erste kommerzielle Lösung zur Speicherung von Elektrizität in Sand als Wärme zur Nutzung in einem Fernwärmenetz. "Sand als Material ist langlebig und kostengünstig und kann in kleiner Menge viel Wärme bei einer Temperatur von etwa 500-600 Grad Celsius speichern", erklärt Markku Ylönen.