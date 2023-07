Die Europäische Kommission hat am Mittwoch gemäß der EU-Fusionskontrollverordnung genehmigt, dass die Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) und die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) die gemeinsame Kontrolle über die OMV Aktiengesellschaft erwerben. ADNOC wird mit 24,9 Prozent der Anteile zweitgrößter Aktionär der OMV nach der ÖBAG mit 31,5 Prozent. ADNOC ist ein weltweit tätiges Energie- und Petrochemieunternehmen.

>>> Das sind die größten Industrieunternehmen Österreichs

Der langjährige Kernaktionär der OMV aus Abu Dhabi, der Staatsfonds Mubadala, hatte seine Anteile im Dezember 2022 innerhalb des Emirats an ADNOC verkauft. Dies musste von Brüssel wettbewerbsrechtlich genehmigt werden, da ADNOC und OMV nun gemeinsam mit 56,4 Prozent die Aktienmehrheit halten.

Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass die geplante Übernahme keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwirft. Sie begründete dies damit, dass die gemeinsame Marktstellung der Unternehmen auch in Zukunft begrenzt sein wird. Das Vorhaben wurde im vereinfachten EU-Fusionskontrollverfahren geprüft.

Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung