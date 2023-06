Cybersicherheit für Österreichs Industrie : Cyberangriffe auf Österreichs Unternehmen steigen um über 200 Prozent

Um mehr als 200 Prozent habe sich die Anzahl von Cyberangriffen auf Österreichische Unternehmen im letzten Jahr erhöht, so Georg Knill von der Industriellenvereinigung. Ein Großteil der Industrie sieht in Cyberattacken eine existenzielle Gefahr. Wie die IV nun verschiedene Stakeholder an den Tisch bringen will.