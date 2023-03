49 Prozent der befragten Unternehmen waren bereits von mindestens einer Ransomware-Attacke betroffen. Auf jeden Fall sollten Unternehmen sich bewusst machen, was zu tun ist, wenn Ransomware angegriffen wird, denn der wirtschaftliche Schaden, der dadurch entstehen kann, ist enorm. Ein falscher Klick kann so zum kompletten Stillstand führen. „Der wesentliche Unterschied liegt in der Schadenshöhe, die in der Industrie weitaus höher ist als im Rest der Wirtschaft. Im Durchschnitt gehen wir in der österreichischen Wirtschaft von einem Schaden von 1,2 Millionen Euro aus. Aber in der Industrie sehen wir in der Regel viel höhere Folgekosten“, so Georg Schwondra von Deloitte Österreich.

Neben dem finanziellen Schaden sind für jedes zehnte betroffene Unternehmen auch der Imageschaden und der Verlust wichtiger Informationen als Folge eines Cyberangriffs eine große Belastung. Nur 5 Prozent der Befragten haben laut eigenen Angaben im Fall einer Datenverschlüsselung Lösegeld bezahlt. Die Beratungspraxis zeigt allerdings, dass viele Betroffene nicht darüber sprechen, wenn sie auf die Forderungen von Angreifer eingehen. Schwondra geht daher von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus.