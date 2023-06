Beim Salzburger Kranhersteller Palfinger gibt es einen neuen Chef fürs operative Geschäft. Alexander Susanek, ehemaliger Geschäftsführer von BMW Motoren in Steyr und zuletzt Leiter der Produktion Antriebe bei der BMW Group, übernimmt mit 1. Juli 2023 die Position des Chief Operating Officers (COO) im Vorstand von Palfinger. In dieser Funktion wird sich der gebürtige Münchner um die Transformation des Unternehmens hin zu einem globalen Technologieunternehmen kümmern.

Susanek folgt auf Martin Zehnder, der sein Mandat nach 15 Jahren nicht verlängert hat, teilte Palfinger am Mittwoch in einer Aussendung mit. Weitere Mitglieder des Vorstands sind - wie bisher - der CEO Andreas Klauser und der CFO Felix Strohbichler.

