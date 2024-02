Günstig sind die Waren auch deshalb, weil die Unternehmen bei der Verpackung auf die Einhaltung der Zollgrenzen der jeweiligen Länder achten. "Ein Stift für Brasilien wurde so in vier Teile zerlegt und einzeln verpackt", sagt ein Logistikexperte. Um die vergleichsweise strengen chinesischen Vorschriften für den Export von Elektroprodukten zu umgehen, würden die Waren inzwischen per Lkw nach Vietnam gebracht und von dort aus per Flugzeug nach Hanoi geflogen.



Sogar Thailand sei ein Ziel, weil dort viele Passagiermaschinen noch Frachtkapazitäten im Bauch hätten und die Luftfrachtraten entsprechend niedriger seien. Außerdem versuchten die Firmen inzwischen, sich selbst Flugzeuge zu beschaffen: "Wir haben gehört, dass Temuzwölf Großtransporter sucht, um sie zu leasen. Sie suchen den Markt nach jedem Flugzeug ab, das sie bekommen können. Wir haben sogar eine Anfrage direkt auf unsere Website bekommen", berichtet Marc Schlossberg, Vizepräsident des Luftfrachtunternehmens Unique Logistics.

>>> Logistik neu gedacht

Temu erklärte auf Anfrage von Reuters, dass man in den USA und Europa nach Zwischenhändlern suche, um Transportwege und Lieferzeiten zu verkürzen. Shein hat bereits damit begonnen, Lagerhäuser in den USA zu nutzen. "Shein arbeitet ständig daran, sich für den Kunden zu verbessern und effizienter zu werden", erklärte das Unternehmen.



Mit einem schnellen Abflauen des Fracht-Booms aus China rechnen die Logistiker allerdings nicht. Zwar hätten einige Frachtlinien ihre Kapazitäten erhöht, doch auch diese seien langfristig gebucht, sagt ein Schenker-Sprecher. "Wir erwarten, dass die starke Nachfrage in den kommenden Monaten anhält." Doch was in der Branche eigentlich für Freude sorgen sollte, wird auch kritisch gesehen. Es sei ungewiss, ob das Geschäft mit Temu und Shein nachhaltig sei, sagt der Asienchef eines Logistikers. Es bestehe die Gefahr, dass jahrelang zuverlässige Kunden nun verdrängt würden. "Und mit Blick auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit ist das Geschäft mit Temu und Shein ohnehin eine Katastrophe".