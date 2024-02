Der Handel über den Suezkanal wird durch die Angriffe der jemenitischen Houthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer massiv beeinträchtigt. Das Handelsvolumen durch den Kanal sei in den vergangenen zwei Monaten um 42 Prozent gesunken. Das teilte ein UN-Vertreter am Donnerstag mit. "Wir sind sehr beunruhigt über die Angriffe gegen den Schiffsverkehr im Roten Meer", sagte Jan Hoffmann von der UN-Welthandels- und Entwicklungskonferenz. Die Zahl der Containerschiffe, die wöchentlich den Suezkanal passieren, sei im Vergleich zum Vorjahr um 67 Prozent zurückgegangen. Der Öltransit sei um 18 Prozent zurückgegangen.

Das Rote Meer und der Suezkanal sind zentrale Handelswege für den Welthandel. Rund 20.000 Schiffe passieren normalerweise pro Jahr den Suezkanal. Viele große Reedereien haben beschlossen, diese Route wegen der Angriffe der Huthi-Rebellen auf Schiffe in der Region zu meiden. Wenn Containerschiffe nun auf dem Weg von Asien nach Europa die Südspitze Afrikas umfahren müssen, dauert die Reise bis zu einer Woche länger, zudem verursacht der Umweg zusätzliche Treibstoffkosten in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Seit Mitte November haben die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen im Roten Meer und im Golf von Aden zahlreiche Schiffe angegriffen, denen sie Verbindungen zu Israel vorwerfen. Die Miliz sieht sich als Teil der gegen Israel gerichteten selbsternannten "Achse des Widerstands", der auch die radikalislamische Hamas angehört. Als Reaktion auf die Angriffe greifen die USA und Großbritannien seit Januar Huthi-Stellungen im Jemen an.

Nach Berechnungen von Project44 hat sich die Gesamttransitzeit von Asien zu den wichtigsten Häfen Europas und den USA durch die Umleitung der Containerschiffe um Afrika im Durchschnitt um etwa 10 Tage verlängert. Die Transitzeiten könnten sich noch weiter verlängern. Dies ist vor allem auf mögliche Anpassungen der Fahrpläne der Schiffe zurückzuführen. Auf einigen Routen ist sogar mit einer Verzögerung von bis zu zwei Wochen zu rechnen. In Rotterdam, Norfolk und Hamburg sind die durchschnittlichen Transitzeiten um etwa zehn Tage gestiegen, in Savannah und Antwerpen um etwa eine Woche. Da die Unternehmen aufgrund der Unvorhersehbarkeit nicht proaktiv gegensteuern konnten, werden sich die zusätzlichen Transitzeiten weltweit auf die Lagerbestände auswirken. Es ist daher mit ersten Lieferengpässen zu rechnen. Vor allem Branchen wie die Automobilindustrie, die nach dem Just-in-Time-Prinzip (JIT) arbeiten, werden die Auswirkungen stärker zu spüren bekommen: Fehlende Lagerbestände können zum Stillstand der Produktionslinien führen.

Tesla beispielsweise hatte die Produktion im Werk bei Berlin zwischen dem 29. Januar und dem 11. Februar eingestellt. Grund waren die Angriffe der jemenitischen Houthi-Miliz auf Schiffe im Roten Meer. Durch die Verlängerung der Transportwege kam es zu Engpässen bei der Versorgung mit Bauteilen. "Aufgrund fehlender Bauteile sind wir daher im Zeitraum zwischen dem 29. Jänner und 11. Februar dazu gezwungen, die Fahrzeugfertigung in der Gigafactory Berlin-Brandenburg mit Ausnahme einiger weniger Teilbereiche ruhen zu lassen", hatte das Unternehmen mitgeteilt. Tesla produzierte aber nach eigenen Angaben dort weiter, wo es möglich war. In der Fabrik in Grünheide arbeiten nach Angaben des Unternehmens derzeit rund 12.500 Menschen.