Der Zusatznutzen, den ein externer branchenspezifischer Berater in solche Prozesse einbringen kann, besteht vor allem in dessen Erfahrung: „Ein Unternehmen gestaltet vielleicht alle paar Jahre seinen Logistikfluss neu, wenn überhaupt. Wir machen das ständig“, kommentiert Bale. Bei Mayr-Melnhof bestand das Ergebnis der Zusammenarbeit darin, dass man sich nach reiflicher Prüfung für ein Kanallager entschied.



Als Kanallager werden spezielle Hochregallager bezeichnet, in den pro Kanal jeweils drei Pakete hintereinander gelagert werden. Ein Shuttle befördert das Holzpaket auf das Regalbediengerät, mit Fördertechnik wird es weiter in den Verarbeitungsbereich transportiert, wo die Holzpakete versandfertig gemacht werden. Dann werden die Pakete entweder mit einem Brückenkran auf einen LKW verladen oder direkt in das Brettsperrholzwerk gebracht.