Die aktuellen Diskussionen zeigen: KI wird alle Bereiche der Gesellschaft revolutionieren, KI wird in den meisten digitalen Anwendungen der Gesellschaft eine Rolle spielen. Und alle diese Anwendungen werden die Erzeugung riesiger Datenmengen zur Folge haben, die mit Hilfe von Hochleistungs-Mikroprozessoren verarbeitet werden müssen. „Exakt dieser globale Megatrend zahlt auf die Strategie von AT&S ein, denn wir werden vor allem im und durch das Hochleistungs-Computing-Segment wachsen. Daher sind wir seit vielen Jahren massiv auf Expansionskurs und haben uns für Investitionsprojekte wie unseren Campus in Malaysia entschieden“, sagt AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer.

„Wir sind stolz darauf, dass wir in so kurzer Zeit und trotz all der Herausforderungen wie etwa der COVID-Pandemie das wohl modernste IC-Substrate Werk der Welt errichtet haben und die benötigten Technologien und Kapazitäten zeitgerecht zur Verfügung stellen können, wenn sich die Märkte wieder erholt haben", so Gerstenmayer. Nach Angaben des Sprechers ist die Hälfte der dortigen Kapazitäten für AMD reserviert. Das steirische Unternehmen dürfe aber nicht sagen, wie viele Einheiten produziert werden. AT&S stellt nicht nur Leiterplatten für Smartphones, Tablets, Spielekonsolen und medizinische Geräte her, sondern auch so genannte IC-Substrate, die zum Beispiel in Notebooks zum Einsatz kommen und als Verbindungselement zwischen der Leiterplatte und dem Chip dienen. Die Namen der Kunden darf das Unternehmen in der Regel nicht nennen. Dass Apple und Intel dazu gehören, gilt jedoch als offenes Geheimnis.

Das Kulim-Projekt wird über eine Reinraumfläche von 120.000 Quadratmetern verfügen. Das entspricht der Größe von 17 Fußballfeldern. Die 24.000 Tonnen verbauten Stahls würden ausreichen, um zweieinhalb Eiffeltürme zu errichten. „Die Errichtung eines so großen Werks war vor allem dank eines Pools an erfahrenen Expert:innen und eines ausgereiften Elektrik- und Elektronik-Ökosystems möglich. AT&S arbeitet mit multinationalen Unternehmen zusammen, die seit mehr als 50 Jahren in Malaysia tätig sind, dazu kommt unsere eigene, zukunftweisende Technologie für hochwertige IC-Substrate", so Vittorio Villari, Managing Director von AT&S Malaysia.