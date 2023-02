Wo es Verlierer gibt, sind auch Gewinner: Die wachsende Skepsis gegenüber China und der Abstieg Russlands - zumindest aus einer westlichen Perspektive - verändern die globalen Handels- und Investitionsströme. An vorderster Stelle profitieren die USA davon. Mehrere Trends sprechen für eine Renaissance der europäisch-amerikanischen Beziehungen und eine wachsende Rolle des Landes in den nächsten Jahren. Politisch ist Washington gestärkt: Noch nie haben sich seit dem Ende der Sowjetunion so viele Staaten geschlossen an Sanktionen beteiligt. Wirtschaftlich boomt die Neue Welt: Die Bedeutung als Energielieferant für Europa gewinnt an Bedeutung, Investitionen werden angezogen - besonders aus den Bereichen, die sich aus China und Russland verabschieden. Und auch militärisch erweist sich die USA aktuell als einzige wirkliche Supermacht.

Erst kürzlich veröffentlichte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VMDA) eine Umfrage, an der sich rund 350 Maschinenbauer beteiligten. Fazit: Drei Viertel der Unternehmen wollen ihre Geschäftsaktivitäten in den USA ausbauen; ein Drittel produziert bereits dort; 80 Prozent der Unternehmen erwarten im laufenden Jahr steigende US-Umsätze. Mehr als 100.000 Menschen beschäftigen die deutschen Maschinenbauer in den USA. Zwei Drittel der Firmen wollen ihre Belegschaft in den USA aufstocken.



Auch die hohen Energiekosten in Europa sowie das billionenschwere Investitions-Paket, das die Biden-Regierung geschnürt haben, unterstützen viele Unternehmen bei ihrer Entscheidung.