Der österreichische Leiterplattenhersteller AT&S wird im kommenden Jahr in seinem neuen Werk in Malaysia mit der Produktion für den US-Chiphersteller AMD beginnen. Im vierten Quartal 2024 soll die Produktion von IC-Substraten für AMD in Malaysia starten. Das teilte ein AT&S-Sprecher am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters mit. In das neue Werk in Malaysia investiert AT&S rund 1,7 Milliarden Euro.

Die Hälfte der dortigen Kapazitäten sei für AMD vorgesehen, so der Sprecher. Wie viele Stückzahlen produziert werden, dürfe das steirische Unternehmen aber nicht sagen. AT&S produziert neben Leiterplatten für Smartphones, Tablets, Spielekonsolen und medizinische Geräte auch sogenannte IC-Substrate, die etwa in Notebooks zum Einsatz kommen und als Verbindungselement zwischen Leiterplatte und Chip dienen. Normalerweise darf das Unternehmen keine Kundennamen nennen. Es gilt aber als offenes Geheimnis, dass Apple und Intel dazu gehören.

