Mit der 2011 übernommenem Siemens-Gebäudetechnik-Sparte sollte vor allem in Osteuropa expandiert werden, "langsam und überlegt", wie es hieß. Ist der Ukrainekrieg in dieser Hinsicht ein Fanal? Werden die Geschäfte im Osten fragil?



Ortner: Der Osten endet bei unseren Haustechnikunternehmen, plakativ gesagt, in Polen. Und bei der Porr in Ländern wie Rumänien. Dort sind wir stark. In Russland sind wir seit rund 15 Jahren nicht mehr aktiv. Rückblickend betrachtet ein Glücksfall und die richtige Entscheidung.



Die 2013 ins Leben gerufene wirtschaftsliberale Denkfabrik Agenda Austria, die Sie als inspirationsquelle nutzen, schenkt Unternehmern ja gern reinen Wein ein. Wovor darf sich die österreichische Politik jetzt nicht mehr länger drücken?



Ortner: Aus Perspektive einer Wirtschaftstreibenden ist klar: Wir brauchen Blickwinkel, die mehr umfassen als das Streben nach kurzfristigen Ergebnissen. Was ich mir als Managerin und Arbeitgeberin wünsche ist, dass die österreichische Politik nicht verkauft, was gehört werden will, sondern tut, was dringend notwendig wäre.



Steuerlast, Kaufkraft, Liquiditätssicherung: Passiert Ihnen da unter Türkis-Grün genug?



Ortner: Ich sehe mich nicht als berufen, der Politik auszurichten, was sie wie zu tun hat. Die Themen, auf die Unternehmerinnen und Unternehmer Antworten suchen, liegen auf dem Tisch: Wir brauchen endlich Klarheit, was passiert, wenn die Gasversorgung ein- oder komplett wegbricht. Welche Unternehmen können im Ernstfall mit welchen Produktionsmöglichkeiten rechnen?

Aus der Verlegenheit des schleppenden Ausbaus der Erneuerbaren Energien werden uns zudem nicht Umweltverträglichkeitsprüfungen führen, die bis ins Jahre Schnee dauern. Es braucht in vielen Punkten flotteres Handeln und eine klarere Handschrift. Gerade im Bereich Bildung, Pensionen und bei der steuerlichen Entlastung des Faktors Arbeit. Das ist ein Dahinwurschteln, das wir in Österreich gern fälschlicherweise mit Gemütlichkeit verwechseln.



Mit Kanzler Sebastian Kurz sollte ein neuer Stil in der Politik Einzug finden. Mit dem Ende des großkoalitionären Zwists sollte der Wirtschaftsstandort neue Kraft tanken. Wurde das Versprechen eingelöst?



Ortner: Ganz offensichtlich haben uns die vergangenen zwei, drei Jahre in dieser Regierungskonstellation auch nicht weitergebracht. Die große Koalition war verfangen in innenpolitischem Hickhack, während der Reformstau immer größer wurde.



Der Ex-Banker Andreas Treichl meinte einmal: Die Themen der Politik werden ziemlich altmodisch, aber mit extrem modernen Mitteln umgesetzt. Pflichten Sie Ihm bei?



Ortner: Wir verharren in alten Bildern. Nehmen Sie die Bildung. Auch wenn es jetzt eine Digitalisierungsoffensive gibt: Würde ein Zeitreisender aus der Vergangenheit zu uns reisen, wäre der einzige Ort, an dem er sich sofort problemlos wieder zurechtfindet, die Schule.