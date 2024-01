Der gebürtige Karlsruher Axel Kühner kam im Jahr 2009 von Mercedes-Benz zur Greiner AG und übernahm im darauf folgenden Jahr als erster externer Vorsitzender des Vorstands die Verantwortung für das österreichische Familienunternehmen. Man habe sich einvernehmlich darauf verständigt, dass Kühner sein Amt als Vorstandsvorsitzender Ende 2023 niederlegt, hieß es im Oktober.

Aufsichtsratsvorsitzender Dominik Greiner sagt zur Entscheidung: "Greiner hat in den vergangenen zehn Jahren eine außerordentliche Entwicklung vollzogen. Axel Kühner hat zu dieser Entwicklung einen großen Beitrag geleistet und wichtige Weichenstellung vorgenommen. Als Eigentümerfamilie sind wir ihm daher zu großem Dank verpflichtet. Unter seiner Führung wurde das Unternehmen seit 2009 auf unterschiedlichsten Ebenen strategisch neu ausgerichtet und weiterentwickelt. Der Umsatz hat sich seitdem zudem mehr als verdoppelt. Neben dem konsequenten Fokus auf nachhaltiges Wachstum hat Axel Kühner zentrale Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, die digitale Transformation des Unternehmens und den Fokus auf Innovationen vorangetrieben und damit die Grundlagen für weitere zukünftige Erfolge gelegt." Nach schwierigen Jahren, geprägt von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, geopolitischen Spannungen und makroökonomischen Verwerfungen, sei jetzt der richtige Zeitpunkt, den Weg für einen Neuanfang zu ebnen.

Axel Kühner erklärt: "Dieses Unternehmen über so einen langen Zeitraum zu führen und zu gestalten, war mir eine große Freude und Ehre. Wenn man sich die Entwicklung anschaut, dürfen wir gemeinsam stolz darauf sein, was wir erreicht haben. Greiner ist heute eine auf allen Ebenen wettbewerbsfähige Unternehmensgruppe mit besten Zukunftsaussichten. Mit der neuen Greiner Gruppenstrategie 2023 bis 2028, die wir in diesem Sommer finalisiert und gemeinsam mit dem Aufsichtsrat vereinbart haben, sind die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Für mich ist daher jetzt der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt gekommen. Ich möchte mich bei allen Kolleg:innen, meinen Vorstandskollegen, dem Aufsichtsrat, den Kunden und meinem engsten Team für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Nicht zuletzt gilt mein Dank der Familie Greiner für die Möglichkeit, Teil der Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens gewesen sein zu dürfen."

Bei Greiner hat es in jüngster Zeit bereits prominente Abgänge gegeben. So verließ nach mehr als drei Jahrzehnten Rainer Perneker, der über zehn Jahre an der Spitze von Greiner Bio-One stand, das Familienunternehmen. Der Verkauf der wenig profitablen Automobilsparte an den französischen Konkurrenten Treves wurde im August bekannt gegeben.