Die Greiner AG erweitert ihren Vorstand. Der Konzern rund um Kunststoff- und Schaumstofflösungen schafft mit 1. Jänner 2023 einen dritten Vorstandsbereich.

Manfred Stanek, bisher CEO der Verpackungssparte Greiner Packaging, wird Chief Operating Officer (COO). ALs solcher wird er auch Teil des Vorstands. Jürgen Kleinrath, bisher gemeinsam mit Greiner-CEO Axel Kühner interimistischer CEO der Schaumstoffgruppe Neveon, wurde mit 1. Juli deren alleiniger fixer CEO.

„Wir haben wichtige Weichen für die Zukunft von Greiner gestellt“, so CEO Axel Kühner anlässlich der Bekanntgabe der Veränderungen. Mit der Bestellung von Manfred Stanek in den Vorstand wird Greiner erstmals in der Unternehmensgeschichte von drei Vorständen geführt werden. Die neu geschaffene Position hat die strategische Weiterentwicklung der Sparten Greiner Packaging, Neveon und Greiner Bio-One im Fokus. Manfred Stanek wird in seiner neuen Funktion zudem die Performance der drei operativen Sparten überwachen. Darüber hinaus wird Stanek die IT sowie den strategischen Einkauf von Greiner verantworten.



Manfred Stanek (53) ist seit 2016 CEO der Greiner Packaging, die Kunststoffverpackungen im Food- und Non-Foodbereich produziert und weltweit mehr als 4.900 Mitarbeiter beschäftigt. Der Wiener verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung (u.a. in den USA und Brasilien) mit Fokus auf Sales, Marketing und strategischer Geschäftsentwicklung. Vor seiner Zeit bei Greiner arbeitete Stanek in verschiedenen Führungspositionen beim US-amerikanischen Aluminiumkonzern Novelis. Zuvor leitete Stanek als CEO den Zinkproduzenten U.S. Zinc.



„Manfred Stanek kennt Greiner, seine Werte und Sparten exzellent. Als CEO von Greiner Packaging hat er das Unternehmen in den vergangenen Jahren eindrucksvoll weiterentwickelt und profitabler gemacht. Er bringt Visionen und Vorstellungen mit, die absolut zu Greiner passen. Aus all diesen Gründen ist er für uns die perfekte Wahl, mit der wir die großen Herausforderungen der Zukunft und unsere Nachhaltigkeitstransformation schaffen wollen“, so Kühner. Wer ihm Anfang des kommenden Jahres in der Rolle der Spartenleitung der Greiner Packaging nachfolgen wird, steht aktuell noch nicht fest.



Bereits mit 1. Juli 2022 hat Jürgen Kleinrath die alleinige Spartenleitung der Schaumstoffgruppe Neveon übernommen. Nachdem Mitte März dieses Jahres die Leitung vakant geworden war, hatten Konzernvorstand Axel Kühner und Jürgen Kleinrath, bis dahin Chief Commercial Officer der Neveon, interimistisch als Doppelspitze übernommen. Am 30. Juni 2022 hat sich Kühner wieder aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und Kleinrath die alleinige Spartenleitung der Neveon übertragen.



Jürgen Kleinrath (49) verfügt über langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Industriesektoren. Von 2014 bis 2019 war er als Managing Director beim Druckfarbenhersteller Sun Chemicals, davor in leitender Position beim Verpackungs- und Papierunternehmen Mondi. Von 2019 bis 2021 leitete Kleinrath als CEO die Geschicke des Schaumstoffunternehmens Eurofoam, welches 2020 komplett von Greiner übernommen wurde.