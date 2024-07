„Das ganze Thema Social and Governance ist nicht etwas, was man irgendwie auf der Seite liegen lassen sollte“, betont Rami-Mark. „Ich glaube, dort liegt unser Erfolg begraben.“ Diese Überzeugung spiegelt sich in der Art und Weise wider, wie Mark seine Geschäftsstrategien und Unternehmenskultur gestaltet. Während viele Unternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten straucheln, hat Mark entgegen dem Trend viele neue Projekte und Teile gewonnen, und konnte seinen Marktanteil erhöhen. Ein wesentlicher Faktor für dieses Wachstum sind die starken sozialen und Governance-Prinzipien, die bei Mark gelebt werden. „Wir werden auch heuer wieder wachsen, weil wir einfach die besten Leute haben“, erklärt Rami-Mark.

Bei Mark wird großer Wert auf gute Arbeitsbedingungen gelegt, die den Mitarbeitern nicht nur ein angenehmes Arbeitsumfeld bieten, sondern ihnen auch die Möglichkeit geben, aktiv am Unternehmenserfolg teilzuhaben. „Wir haben gute Arbeitsbedingungen, wo sich unsere Mitarbeiter entfalten können, Fehler machen dürfen und gemeinsam an unserem Erfolg in der Zukunft teilhaben“, sagt Rami-Mark. Diese Philosophie fördert nicht nur die individuelle Entwicklung der Mitarbeiter, sondern stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl und die Loyalität gegenüber dem Unternehmen.