Die lebt auch Martin Ohneberg, President und CEO HENN Industrial Group. Man sei völlig offen, sagt er. Auch er will mutige Mitarbeiter, auch er bewundert über Strecken den amerikanischen Stil: Dort wird über eine Idee gesprochen und es heißt ‚lets try it‘. „Und auch den Sager ‚Die Jugend ist so faul‘ sollten wir demnach kritisch hinterfragen“, sagt Ohneberg. Nicht nur, weil wir es dabei mit der nächsten Kaufkraft zu tun hätten. Sondern weil Arroganz schlicht nicht angebracht ist. Man braucht die jungen wilden, die anders denken, sich anders organisieren und damit ganz andere Resultate erzielen. „Die Komplexität, aber vor allem die Unsicherheit ist gestiegen“, sagt Ohneberg. Zugleich rückt die Welt zusammen. Bei über 90 Prozent liege die Exportquote des Unternehmens, doch in Zukunft werde nicht sie, sondern die Direktinvestitionen auch in Schwellenländern den Unterschied machen. „Wir sind in China, Indien und bauen auch Mexiko auf“, sagt Ohneberg. Das verändere die Organisation.



In der Ohneberg eine konstruktive Streitkultur aufrecht erhalten will. Die mit Telearbeit zuletzt ein Stück weit in die Ferne gerückt ist. „Onlinecalls sind die herrlichsten Hauptversammlungen, da kriegst du alles durch, weil einfach nicht gestritten wird“, beobachtet der Unternehmer.



Bei Palfinger übrigens wird die physische Teamarbeit wieder forciert, abgesehen von Homeoffice-Days. An der Kostenstruktur liegt es beileibe nicht. Telearbeit habe in Covid-Zeiten für Einsparungen von bis zu 40 Prozent der Kosten geführt. „Aber bringt mich das langfristig weiter“, fragt CEO Andreas Klauser rhetorisch.



Anmerkung: Der Nachbericht zu Inhalten der weiteren Diskutantinnen Beatrix Praeceptor, CEO Greiner Packaging und Christina Rami-Mark, CEO Mark Metallwarenfabrik, folgt in Kürze!