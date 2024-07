Herbert Eibensteiner, CEO der Voestalpine, kritisiert auf dem mittlerweile 13. Industriekongress des INDUSTRIEMAGAZIN die Industriepolitik der EU. Laut Eibensteiner habe sich in den letzten Jahren unter Ursula von der Leyen als EU-Präsidentin die Industriepolitik ungleich zur Umwelt- und Klimapolitik der EU entwickelt. Zwar bekenne sich Österreichs größter Stahl-Hersteller zu den Klimazielen und verfolge hierbei auch eigene ehrgeizige Klimaziele, dennoch seien Versprechen in Bezug auf die Industriepolitik der EU nicht eingehalten worden, so der CEO auf der Bühne. Sowohl bei der Energieversorgung als auch bei den Investitionen in die Infrastruktur in Österreich sowie in Teilen der EU gäbe es große Defizite. Dem offiziell zwar vorhandenen einheitlichen Binnenmarkt innerhalb der EU würden zudem zahlreiche unterschiedliche Auslegungen im nationalen Recht sowie Fördermöglichkeiten gegenüber stehen.

Auch die "überbordende Bürokratie" stelle für die Voestalpine ein Problem dar. Allein für die Erstellung des rund 180-seitigen CSR-Berichts - dessen Umfang in den nächsten Jahren laut Voest-Chef noch deutlich zunehmen wird - beschäftigt der Konzern 30 Mitarbeitende. Eibensteiner sieht in der Transformation der europäischen Wirtschaft sowie der Industrie große Vorteile - insbesondere was die Produktion von hochqualitativen Produkten betrifft, für die es am internationalen Markt nur wenig Mitbewerber gibt. Er mahnt aber die Transformationsschritte an. Es dürfen keine Technologien ausgeschlossen werden und auch kleine Schritte seien für eine langfristige Transformation notwendig. "Lieber sollten wir die Taube auf dem Dach als den Spatz in der Hand haben", so Herbert Eibensteiner.

