„Mit dem AIT Principal Scientist Programm stärken wir die wissenschaftliche Exzellenz unserer Flagship-Projekte durch international führende Wissenschaftler:innen auf ihrem Gebiet. Besonders freut es mich, dass wir Hatef Madani mit seiner ausgewiesenen Expertise in der Wärmepumpentechnologie und in thermischen Energiesystemen gewinnen konnten", so Andreas Kugi, Scientific Director, AIT. „Die Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten für innovative Energiesysteme. In meiner neuen Rolle als Principal Scientist am AIT freue ich mich auf anwendungsorientierte Forschungsprojekte mit hoher Wirkungskraft für die Entwicklung und Erprobung von der nächsten Generation von Wärmepumpensystemen, die einen bedeutenden Beitrag zu Dekarbonisierung des Gebäudesektors beitragen werden", ergänzt Hatef Madani, Principal Scientist, AIT Center for Energy.

Im Rahmen seiner Tätigkeit am AIT leitet Hatef Madani das gemeinsame Doktoratsprogramm HEAPNOSYS (HEAt Pumps as the driver of iNtelligent energy SYStems). Der Fokus liegt auf technologischen Innovationen für Heiz- und Kühlsysteme in städtischen Gebieten Europas. Dazu gehören die Erprobung eines Prototyps für ein intelligentes Wärmepumpensystem sowie die Entwicklung digitaler Zwillinge, die eine effiziente und fehlerfreie Installation, Inbetriebnahme und Wartung durch Fachkräfte ermöglichen.

Hatef Madani ist außerordentlicher Professor und Leiter der Abteilung für angewandte Thermodynamik am KTH Royal Institute of Technology in Schweden. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Energiesystemanalyse und Systemmodellierung mit und arbeitet eng mit führenden Forschungsinstituten und Industriepartnern in Europa zusammen. Sein Schwerpunkt liegt auf nachhaltiger Energieversorgung, Wärmepumpentechnologie und digitalisierten Energiesystemen.