1972 formulierte der Club of rome „Die Grenzen des Wachstums“. In „The Great Transformation“ behandelte der ungarisch-österreichische Wirtschaftssoziologe Karl Polanyi 1944 einen Übergangsprozess. Heute sei klar, dass wir ökologisch an Grenzen angelangt seien. Abermals stünden wir vor einer Transformation. Technologie werde uns nicht alleine retten, sagt Luks. „Wir brauchen auch einen kulturellen Weg in die Nachhaltigkeit“, sagt der Ökonom. Der Industrie falle dabei eine Schlüsselrolle zu. Durch das Management der ökologischen Folgen, Innovation und das Vorantreiben des Strukturwandels, ohne den Umweltverbrauch über die Maßen zu strapazieren. Und mit einem ehrlicheren Umgang bei der Entkoppelung der Werteproduktion vom Umweltverbrauch. „Dabei zählen natürlich absolute Größen und keine relativen, die wir in den Nachhaltigkeitsberichten lesen“, sagt Luks.

>>> Rohstoffhunger als Achillesferse des Green Deals

Dass mit der europäischen Taxonomieverordnung ein „Bürokratiemonstrum“ herausgekommen sei, bedauert Luks: Denn die Grundidee war gut: Privates Kapital zu mobilisieren. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, die weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen, finden sich auch immer öfter in den Nachhaltigkeitsberichten von Unternehmen. Diese seien unsystematisch, aber „eine wichtige Leitschnur“, sagt Luks.



In Anlehnung an Karl Marx und Joseph Schumpeter meint Luks, das es neben technischen Innovationen soziale Innovationen brauche. Ebenso Reduktion sowie Tradition. „Das wird in der Nachhaltigkeitsdebatte oft vergessen, dass es Dinge gibt, die mit Zähnen und Klauen verteidigt werden müssen“, sagt Luks.



Appell an die Industrie: Nicht darüber jammern, dass die EU-Kommision den Green Deal geschnürt habe. „Der Unternehmer unternimmt“.